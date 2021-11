ValueLabs recebe prêmio líder pelo cuidado com os funcionários

Graças a sua dedicação a inspirar seus funcionários e garantir seu sucesso, a ValueLabs juntou-se a esta notável lista. A empresa coloca seus funcionários no centro do que fazem, buscando sempre melhorar a experiência dos funcionários. Isso é complementado por seu programa de avaliação bianual exclusivo, no qual os funcionários podem dar seu feedback, obter oportunidades de crescimento e serem recompensados pela excelência com mais frequência do que a maioria das empresas. Tudo isso resultou em um Employee Net Promoter Score (eNPS) líder do setor, como também esse cobiçado reconhecimento internacional.