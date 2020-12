ValueLabs remporte un prix international d'innovation en technologies financières d'IBSI

HYDERABAD, Inde, 21 décembre 2020 /PRNewswire/ -- ValueLabs, un prestataire mondial de services technologiques, a remporté un prix international d'innovation en technologies financières d'IBSI pour son concept original et adoptable en matière de conformité et de RegTech. Il s'agit de la solution de contrôles préalables pour les clients que l'entreprise a mise au point pour Diligent, une société mondiale de RegTech basée à Singapour.

Les prix internationaux d'innovation en technologies financières d'IBSI récompensent les acteurs du secteur de la technologie ainsi que les banques pour leur excellence en ce qui a trait à changer les choses en mettant en œuvre des technologies bancaires et en innovant grâce aux technologies émergentes. Cette année, les lauréats des prix de l'IBSI ont été sélectionnés en fonction de leur excellence en innovation, des pratiques exemplaires et outils qu'ils ont adoptés, de l'originalité et de la simplicité de leur solution, de l'adaptabilité de leur concept ainsi que de la complexité et de la gouvernance de leur programme.

La solution de contrôles préalables pour les clients de ValueLabs est une application de logiciel en tant que service (SaaS) qui permet aux banques et aux entreprises de RegTech d'établir et d'entretenir des relations continues avec les clients tout en respectant les exigences réglementaires et politiques. Elle fournit un moteur de règles entièrement configurable qui effectue des contrôles préalables pour les clients, quel que soit l'endroit où ils sont.

« Nous sommes ravis que l'IBSI ait reconnu le rôle que nous avons joué pour stimuler l'innovation dans le domaine des services financiers. Nous sommes convaincus que cette solution aidera l'industrie à repenser les façons d'intégrer les clients et d'effectuer des contrôles préalables. Nous tenons également à féliciter nos partenaires de Diligent pour ce prix et à les remercier de nous avoir permis de faire partie de leur parcours », a déclaré Arjun Rao, PDG de ValueLabs.

« En cette ère numérique des services bancaires, les banques et les institutions financières doivent absolument prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux règlements et aux exigences de conformité de l'industrie qui ne cessent d'évoluer. Notre solution automatise tous les processus de vérification de l'identité des clients (KYC) et de contrôle préalable des clients et offre une vision de la conformité numérique à nos clients », a souligné Anoop Singh, vice-président principal et responsable des marchés émergents de Valuelabs, qui a accepté le prix. « Nous prévoyons également d'accroître considérablement notre présence mondiale dans le secteur des services financiers en 2021 et cette reconnaissance nous incite à offrir des solutions novatrices à l'industrie des services financiers et de RegTech. »

À propos de ValueLabs

ValueLabs est une société mondiale spécialisée dans la technologie axée sur la mise au point de produits, la technologie des données et les services numériques. Optimisée par le Digital Flywheel™, ValueLabs fournit des solutions de bout en bout dans les domaines de la satisfaction de la clientèle, l'analytique et les données, le développement de produits et l'automatisation. Au cours des 23 dernières années, la portée de la Société s'est étendue à 32 localisations, 5 500 associés et 150 clients dans le monde entier. Grâce à l'importance que l'entreprise donne à ses employés et à ses clients, son indice de recommandation client (NPS), de 60 et de 80 respectivement, la classe en tête de l'industrie.

SOURCE ValueLabs LLP