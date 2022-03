ValueLabs wurde in der Provider Lens™ -Studie für Managed Container Services & Solutions von ISG für das Jahr 2021 für den US-amerikanischen und den europäischen Markt als Contender identifiziert.

HYDERABAD, Indien, 24. März 2022 /PRNewswire/ -- ISG hat ValueLabs für seine hervorragenden Leistungen im Bereich Managed Container Services zum Product Challenger (Produktherausforderer) ernannt. In seinem Bericht führte ISG die Produktvielfalt von ValueLab, sein umfangreiches Partnernetz und seine hochqualifizierten Arbeitskräfte an.

Zu den von ISG genannten Highlights gehören:

Produktvielfalt: Einfachheit und Innovation sind die Hauptunterscheidungsmerkmale von ValueLabs. Sie haben es dem Unternehmen ermöglicht, ein hohes Maß an Automatisierung zu erreichen und gleichzeitig die Anzahl der virtuellen Maschinen (VM) und die Bereitstellungszeit zu reduzieren. Umfangreiches Partnernetzwerk: ValueLabs verfügt über ein umfangreiches Partnernetzwerk, das einige der weltweit führenden Technologieunternehmen umfasst, wie AWS, Episerver, Google, Microsoft, Oracle, Salesforce und WSO2. Hochqualifizierte Arbeitskräfte: Die Bereitstellung von Microservices über Cloud-unabhängige Plattformen unter Verwendung von Kubernetes ist ein wichtiger Trend in den USA und in Europa. Infolgedessen konzentriert sich ValueLabs auf die Verbesserung der technischen Kompetenz seiner Entwicklungsteams im Bereich der Container-Architektur, um den Mangel an diesen Fähigkeiten bei seinen Unternehmenskunden in den Regionen USA und Europa zu verringern.

Zugang zum vollständigen Bericht hier https://www.valuelabs.com/industry_reports/valuelabs-named-product-challenger-in-isg-provider-lens-managed-container-services-solutions/

Der Provider Lens™-Bericht 2021 von ISG ist ein unabhängiger Bericht zum Vergleich von Dienstleistern. Mithilfe von datengestützter Forschung wurden mehr als 55 führende Anbieter von Containerlösungen der nächsten Generation analysiert und deren Strategie und Vision, Innovation, Markteinfluss, geografische Präsenz, technologische Fortschritte und Dynamik der Servicebereitstellung untersucht. Die Managed Container Services von ValueLabs zeichneten sich dadurch aus, dass sie ein robustes Portfolio an Container-Services mit leicht verfügbaren Beschleunigern bieten.

„Von Anfang an haben wir bei allem, was wir tun, auf Empathie und Service gesetzt," sagte Vijay Koppula, SVP Digital Consulting von ValueLabs. „Wir wollten unseren Kunden helfen, ihre DevOps-Reise schnell und einfach zu beginnen. Unsere Managed Container Services ermöglichen dies mit einer vollständig anpassbaren, Cloud-unabhängigen DevSecOps-Plattform. Diese Anerkennung ist eine echte Ehre, denn sie zeigt, wie einzigartig leistungsfähig es ist, die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses zu stellen."

Informationen zu ValueLabs

ValueLabs ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Softwareprodukten, Datentechnologie, Design und Beratung spezialisiert hat, angetrieben durch unser Digital Flywheel™. In den letzten 25 Jahren ist das Unternehmen auf 28 Standorte, mehr als 6.500 Mitarbeiter und 200 Kunden weltweit gewachsen. Sein Fokus auf Mitarbeiter und Kunden hat zu branchenführenden Net Promoter Scores (NPS) von über 74 bzw. 88 geführt.

