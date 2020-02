Van Drunen Farms y FutureCeuticals anuncian nueva colaboración internacional con Folium Biosciences

MOMENCE, Illinois y COLORADO SPRINGS, Colorado, 28 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- The Van Drunen Family of Companies ("VDF | FutureCeuticals") y Folium Biosciences ("Folium") han anunciado hoy una nueva colaboración estratégica mediante la cual las empresas asociadas Van Drunen Farms y FutureCeuticals serán los distribuidores exclusivos a escala mundial de los productos Folium en la categoría de comidas, bebidas y suplementos.

Van Drunen Farms, con sede en Momence (Illinois), es líder mundial en agricultura, ciencias de la alimentación y deshidratación de frutas, verduras y cereales. FutureCeuticals, también con sede en Momence, es pionera integrada verticalmente en el sector de los suplementos y los alimentos funcionales. Folium es productor, fabricante y distribuidor global de canabinoides no psicoactivos procedentes del cáñamo y de amplio espectro. Con su aceite de canabidiol con un 0,0% de THC líder en el sector, Folium establece la norma al producir aceite de cáñamo de amplio espectro en su forma más natural por medio de un innovador proceso de extracción y purificación. El proceso de purificación patentado puede eliminar el THC de forma selectiva hasta niveles casi indetectables para alcanzar un 0,0% de THC, lo que permite que los productos Folium se puedan distribuir en 27 países.

"Esta colaboración es una confirmación de nuestro férreo compromiso con la calidad, la ciencia, el equilibrio y la innovación. Posiciona a Folium, Van Drunen Farms y FutureCeuticals como líderes mundiales en el producto de consumo con mayor demanda", comentó el Sr. Kashif Shan, consejero delegado y cofundador de Folium Biosciences. "Combinar los recursos colectivos de las tres empresas es un hito que redefinirá el sector. FutureCeuticals y Van Drunen Farms siempre han estado al frente del desarrollo científico innovador y la calidad en sus respectivos mercados, por lo que el hecho de que este líder del sector consolidado haya escogido asumir un férreo compromiso con nosotros y la distribución internacional de productos con canabidiol proclama lo que creemos que es una adopción exponencial de canabinoides no psicoactivos a escala mundial".

La colaboración con Folium incluye todos los ingredientes a granel y productos finales de Folium para que VDF | FutureCeuticals los venda por medio de su red de distribución internacional. Con amplias operaciones en cuatro continentes, los clientes de VDF | FutureCeuticals, incluidas las principales marcas de consumo del mundo, tendrán acceso instantáneo al enorme catálogo de productos de Folium.

Folium y VDF | FutureCeuticals también desarrollarán conjuntamente nuevos sistemas y aplicaciones de envío de canabinoides no psicoactivos procedentes del cáñamo. Además, se dedicarán recursos colectivos a la búsqueda de los principios básicos de los descubrimientos científicos, incluidos los descubrimientos y la investigación químicos y biológicos, así como la evaluación clínica, para comprender mejor y respaldar los beneficios de los canabinoides no psicoactivos procedentes del cáñamo. Este acuerdo no se limita a la venta de los productos actuales con canabidiol, sino que se trata de descubrir los nuevos productos del futuro validados científicamente.

"No podríamos estar más emocionados con respecto a nuestra alianza con Folium", comentó el Sr. Brad Evers, vicepresidente de Ventas de Van Drunen Farms y FutureCeuticals y miembro del equipo de dirección ejecutiva de ambas empresas. "Hemos estado observando el sector de forma paciente a la espera de la empresa correcta con la que colaborar con respecto al canabidiol. Tras mantener largas conversaciones con Kashif y el equipo de Folium, estamos convencidos de que combinar nuestros respectivos conocimientos supone una oportunidad única para avanzar en este mercado y cumplir y definir la promesa de los productos con canabidiol en los próximos años. Folium es más que un fabricante de canabidiol y su compromiso con la ciencia, la calidad y el descubrimiento encaja con nuestras propias pasiones".

Los detalles de la colaboración se anunciarán en el salón Expo West Show de Anaheim (California), desde el miércoles 4 de marzo hasta el sábado 7 de marzo.

Como indica el Sr. Shan, "Para los canabinoides no psicoactivos procedentes del cáñamo, el futuro es el ahora y no hay mayor prueba de ello que cuando empresas como Van Drunen Farms y FutureCeuticals entran en el sector".

Acerca de Van Drunen Holdings

The Van Drunen Family of Companies tiene presencia mundial en los sectores alimentario, de la alimentación funcional y la nutracéutica. Van Drunen Farms, fundada en 1856, es líder mundial en el cultivo de hierbas para uso culinario, además de en la deshidratación de frutas, verduras, cereales e ingredientes a base de hierbas para alimentación. VDF FutureCeuticals, Inc. es una empresa integrada verticalmente de ingredientes para alimentos funcionales, desarrollo de productos e investigación y descubrimientos en bioanalítica que da servicio a los sectores de los suplementos y los alimentos funcionales con ingredientes funcionales patentados y respaldados por la investigación clínica. VDF Europe gestiona unas instalaciones de liofilización en crecimiento en Serbia que dan servicio a la UE, Oriente Próximo y Asia. Golden State Herbs es una empresa agraria y de secado al aire situada en Thermal (California). Van Drunen Specialty Seeds, empresa que desarrolla semillas no transgénicas centrada actualmente en variedades de albahaca exclusivas tiene operaciones en Thermal (California).

Acerca de Folium Biosciences

Folium Biosciences, con sede en Colorado Springs, Colorado, es productor, fabricante y distribuidor de empresa a empresa integrado verticalmente de canabinoides no psicoactivos procedentes del cáñamo. Creada sobre la base de calidad, ciencia, equilibrio e innovación, Folium Biosciences controla todos los aspectos de la cadena de suministro, desde la genética y la extracción hasta los productos a granel y terminados. El equipo de investigadores, químicos, ingenieros y profesionales comprometidos de Folium Biosciences ofrece los mejores productos a base de canabinoides no psicoactivos procedentes del cáñamo del planeta por medio de un proceso exclusivo que da lugar a un contenido de THC del 0,0%. Folium Biosciences fue la primera empresa del mundo de cáñamo en conseguir un Certificado de Venta libre y una licencia de establecimiento de alimentos manufacturados del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, y lidera el sector de conformidad con las normas en vigor.

