Van Leeuwen Pipe and Tube Group erwirbt ALLSTAHL

ZWIJNDRECHT, Niederlande, 6. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Van Leeuwen Deutschland GmbH & Co. KG, Teil der Van Leeuwen Pipe and Tube Group, hat eine Vereinbarung getroffen, die Geschäfte der ALLSTAHL GmbH zu übernehmen. ALLSTAHL ist ein Spezialist für Stahlrohre mit Kunden in den Bereichen schwere Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Maschinenbau und Hydraulik. Nach Abschluss der Transaktion wird die Integration voraussichtlich am 01. Januar 2023 beginnen.

Die 1977 gegründete ALLSTAHL GmbH mit Sitz in Bergkirchen bei München ist spezialisiert auf nahtlose und geschweißte Präzisionsrohre, kaltgeformte geschweißte Rund-, Quadrat- und Rechteckrohre in höheren Stahlgüten sowie nahtlose warmgewalzte Rohre. Das Unternehmen beliefert Großkunden aus den Bereichen schwere Nutzfahrzeuge, Landmaschinen, Maschinenbau und Hydraulik, sowohl ab Lager als auch direkt von Werkspartnern. ALLSTAHL konzentriert sich hauptsächlich auf die Märkte in Süddeutschland. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 20 Millionen €.

Die Vereinbarung wurde am 04. Dezember 2022 unterzeichnet. Nach Abschluss der Transaktion wird die Integration voraussichtlich am 01. Januar 2023 beginnen. Van Leeuwen wird die Mitarbeiter, die Lagerbestände sowie die Kunden- und Lieferantenbeziehungen und -verträge übernehmen. Das Büro und das Lager befinden sich in Bergkirchen. Die Geschäfte werden von diesem Standort aus weitergeführt. Van Leeuwen Deutschland verfügt über neun Standorte in Deutschland. Die Münchner Niederlassung wird ab dem 01. Januar 2023 für ALLSTAHL zuständig sein.

Die Strategie von Van Leeuwen ist darauf ausgerichtet, die führende Marktposition in verschiedenen Ländern und Marktsegmenten durch Akquisitionen und eigenständiges Wachstum weiter auszubauen und zu stärken. Die Akquisition erweitert die Präsenz und den Kundenstamm von Van Leeuwen in Süddeutschland.

Andreas Schmidt, Geschäftsführer Van Leeuwen Deutschland & Österreich: "Von der Akquisition profitieren sowohl ALLSTAHL als auch Van Leeuwen Deutschland. Wir bündeln unsere Kompetenzen und unser Know-how, um unsere Kunden mit einem breiten Angebot an Produkten und Dienstleistungen optimal zu bedienen. Beide erfolgreichen Unternehmen können nun das volle Potenzial des Marktes ausschöpfen und ihr Geschäft gemeinsam entwickeln."

Van Leeuwen Pipe and Tube Group

Die Van Leeuwen Pipe and Tube Group ist ein international operierendes Handelsunternehmen und Experte für Stahlrohre und Rohranwendungen. Das Familienunternehmen, dessen Hauptniederlassung sich in Zwijndrecht (Niederlande) befindet, wurde 1924 gegründet und ist in nahezu allen Industriebranchen aktiv. Der Konzern umfasst 75 Niederlassungen in 33 Ländern in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Australien und Nordamerika. Die 2.500 Mitarbeiter, die über spezialisierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Beschaffung, der Bearbeitung, des Projektmanagements, der Logistik und der Vorratsplanung verfügen, arbeiten eng mit Kunden in den Märkten des Konzerns zusammen. Dank der Kombination weltweiter Logistik mit umfassendem Produktwissen und fundierten Kenntnissen der Kundenanwendungen hat sich Van Leeuwen zu einem führenden und unterscheidungskräftigen Anbieter in seinen Märkten entwickelt.

