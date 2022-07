SHANGHAI, 19 juli 2022 /PRNewswire/ -- Op 19 juli is het E Fund Carbon Neutral 100 ETF (Bloomberg ticker: 562990 CH Equity) genoteerd aan de Shanghai Stock Exchange (SSE). Voordat de markt werd geopend, stond het als eerste op de lijst van 15 China onshore genoteerde EFT's met een CO2-neutraal thema, met een AuM van 630 miljoen dollar (RMB 4,27 miljard).

In het verleden waren er 7 ETF's met 'CO2-neutraal' in hun fondsnamen, die indices traceren, zoals 'low-carbon' en 'environmental protection', met een totale AuM van meer dan 1 miljard dollar. E Fund Carbon Neutral 100 ETF is een van de eerste series van 8 ETF's die de CSI SEEE Carbon Neutral Index volgen, die oorspronkelijk is geopend voor abonnementen sinds 4 juli. Hun totale aantal abonnementen bereikte meer dan 1,9 miljard dollar. E Fund Carbon Neutral 100 ETF kwam op de eerste plaats met AuM van 630 miljoen dollar, en individuele beleggers hebben bijna 4 miljard aandelen, goed voor 93,49% van de totale aandelen van het fonds.

De erkenning van E Fund Carbon Neutral 100 ETF door investeerders is een bewijs van het vertrouwen van de markt in CO2-neutraal thematisch beleggen. Dhr. Yaping Pang, hoofd indexonderzoek van E Fund, is van mening dat er twee belangrijke trends zijn: in de eerste plaats zijn er investeringsmogelijkheden in geavanceerde koolstofarme sectoren, Met inbegrip van schone energie, De opslag van energie, nieuwe energievoertuigen en technologieën voor koolstofreductie en -opslag; In de tweede plaats leveren voor van oudsher bedrijven met een hoge koolstofuitstoot technologische veranderingen in de richting van groene energie investeringsmogelijkheden op, zoals 'groene elektriciteit' voor nutsbedrijven en een koolstofreductietransformatie voor stroomopwaartse productiebedrijven.

E Fund Carbon Neutral 100 ETF volgt de CSI SEEE Carbon Neutral Index. Deze index omvat zowel de geavanceerde CO2-arme sectoren, zoals elektrische apparatuur, nieuwe energie, nutsbedrijven, hydro- en nucleaire grootmachten, als bedrijven met een groot potentieel voor CO2-reducties, zoals chemicaliën, non-ferrometalen, bouwmaterialen, ijzer en staal, die zich perfect aansluiten bij de twee hierboven genoemde investeringstrends, en die bijdragen aan de doelstelling van de Chinese CO2-neutraliteit.

De indexcomponentaandelen zijn toonaangevende bedrijven die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de doelstelling om koolstofneutraliteit te bereiken. Op 18 juli zijn de top 10 indexonderdelen goed voor 43% van de totale marktwaarde, en de top 5 componenten zijn hedendaagse Amperex - technologie, Longi Green Energy Technology, BYD, Yangtze Power en Zijin Mining Group. De totale marktwaarde van de 100 indexonderdelen bedroeg 1,48 biljoen dollar, waarvan 33 met een marktwaarde van meer dan 14,8 miljard dollar.

Volgens Wind-data heeft de CSI SEEE Carbon Neutral Index op 18 juli een cumulatief rendement van 116,68% gegenereerd sinds de basisdatum op 30 juni 2017, met een jaarlijks rendement van 17,05% en een jaarlijkse Sharpe-ratio van 0,79, wat een uitstekend, op lange termijn aan het risico aangepast rendement laat zien.

Als toonaangevende uitgebreide vermogensbeheerder in China, was E Fund een van de eerste die ETF-activiteiten in China debuteerde en biedt een uitgebreide ETF - productlijn aan investeerders. Per eind juni 2022 heeft het Fonds 50 ETF's zonder geldmarktfonds.

