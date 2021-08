Vaniam Group zählt laut dem Inc. 5000 2021 Annual Ranking zu den am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Amerika

Die Top-500-Unternehmen werden in der September-Ausgabe von Inc. vorgestellt, die jetzt an Zeitungskiosken erhältlich ist. Dies ist die renommierteste Rangliste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen des Landes. Die Liste bietet einen einzigartigen Einblick in die erfolgreichsten Unternehmen des dynamischsten Segments der amerikanischen Wirtschaft – ihre unabhängigen Kleinunternehmen. Die 2020 Inc. 5000-Unternehmen waren auf ihren eigenen Märkten äußerst wettbewerbsfähig und haben im Vergleich zu früheren Listen ein enormes Wachstum verzeichnet.

"Wachstum bedeutet für uns Innovation und Möglichkeiten für unser Team zu schaffen", so Zack Lentz, President und Chief Strategy Officer. „Unser Wachstum spiegelt die Investitionen wider, die wir getätigt haben, um die besten Mitarbeiter auf der ganzen Welt zu finden und einzustellen."

Die Vaniam Group setzt ihr Wachstum im Jahr 2021 mit der Ausweitung des Angebots an medizinischer Kommunikation für Gesundheitsorganisationen, die sich auf den wissenschaftlichen Fortschritt in der Onkologie und Hämatologie konzentrieren, in Europa und international fort. Dieser beträchtliche Kundenzuwachs basiert auf der kollektiven Stärke der Vaniam Group in Bezug auf strategische Kundenpartnerschaften und die gemeinsame Integration mit den in den USA ansässigen Teams.

Informationen zu Vaniam Group LLC

Die Vaniam Group ist ein unabhängiges Netzwerk von Agenturen für Gesundheits- und Wissenschaftskommunikation bei dem der Mensch im Vordergrund steht, das sich dafür einsetzt, dass Kunden das volle Potenzial ihrer Präparate auf dem Onkologie- und Hämatologiemarkt ausschöpfen können.

Die Vaniam Group wurde 2007 als virtual-by-design Organisation gegründet und nutzt die Talente und das Fachwissen von Teammitgliedern auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter vaniamgroup.com .

Informationen zu Inc. Media

Die weltweit vertrauenswürdigste Business-Media-Marke Inc. bietet Unternehmern das Wissen, die Werkzeuge, die Verbindungen und die Gemeinschaft, um großartige Unternehmen aufzubauen. Die preisgekrönten Multiplattform-Inhalte des Unternehmens erreichen jeden Monat mehr als 50 Millionen Menschen über eine Vielzahl von Kanälen wie Websites, Newsletter, soziale Medien, Podcasts und Printmedien. Die prestigeträchtige Inc. 5000-Liste, die seit 1982 jedes Jahr erstellt wird, analysiert Unternehmensdaten, um die am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in den Vereinigten Staaten zu ermitteln. Die weltweite Anerkennung, die mit der Aufnahme in die 5000 einhergeht, gibt den Gründern der besten Unternehmen die Möglichkeit, sich mit einer exklusiven Gemeinschaft von Gleichgesinnten auszutauschen, und verschafft ihnen die Glaubwürdigkeit, die ihnen hilft, den Umsatz zu steigern und Talente anzuwerben. Die zugehörige Inc. 5000 Konferenz ist Teil eines hoch angesehenen Portfolios von maßgeschneiderten Veranstaltungen von Inc. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.inc.com .

