Vans se veut le champion de l'expression créatrice avec le lancement de la Journée du damier Vans

« La Journée du damier Vans est pour nous l'opportunité de poser un jalon et de mobiliser notre équipe interne, notre grande famille Vans et nos fans du monde entier afin de les réunir pour célébrer l'expression créatrice et faire la différence dans la vie des jeunes », confie Doug Palladini, président de la marque mondiale Vans. « Imagination.org est le partenaire idéal pour lancer un mouvement mondial qui donne aux jeunes les moyens d'exprimer leur créativité au quotidien afin de créer un avenir meilleur. »

Dans le but de stimuler la créativité, Vans s'est engagée à verser un million de dollars de son chiffre d'affaires mondial généré à travers le réseau de points de vente de la marque et les ventes en ligne sur Vans.com au profit de Imagination.org, un site géré par la Fondation Two Bit Circus. Dans la période qui précède le 21 novembre, les fans du monde entier auront la possibilité de participer à des lancements, événements et points de contact de la marque dans le cadre de la Journée du damier Vans. Ce sera l'occasion de créer un lien entre les communautés locales en leur permettant de vivre des expériences uniques et personnelles et de contribuer à la mission de la marque Vans.

« Travailler avec Vans en qualité de partenaire caritatif 2019 à l'occasion de la Journée du damier Vans est une incroyable leçon d'humilité, » a déclaré Nirvan Mullick, fondateur d'Imagination.org. « En dépit d'être reconnue comme l'une des compétences les plus essentielles pour la prochaine génération, la créativité des enfants est en déclin. Grâce à la Journée du damier Vans et au généreux don de Vans au profit de notre cause, nous apportons une solution à cette crise en décelant, en encourageant et en finançant la créativité et l'esprit d'entreprise chez les enfants du monde entier. »

La Journée du damier Vans reprend l'esprit « Off The Wall » de Vans et l'intention de la marque, à savoir favoriser l'expression créatrice à travers ses piliers fondamentaux : les sports d'action, l'art, la musique et la culture de la rue. Cet événement annuel permettra aux communautés de se rallier autour de l'idée selon laquelle la créativité est une part essentielle de l'humanité et que tout un chacun doit avoir la possibilité de s'exprimer de manière créative.

Pour plus d'informations sur la Journée du damier Vans, allez sur Vans.com/checkerboardday et suivez Vans pour obtenir d'autres mises à jour à mesure que nous nous apprêtons à fêter ensemble cet événement le 21 novembre.

À propos de Vans

Vans®, une marque de VF Corporation (NYSE: VFC), est la marque d'origine des chaussures, vêtements et accessoires de sports d'action. Les collections authentiques Vans® sont vendues dans 84 pays à travers un réseau de filiales, de distributeurs et de bureaux internationaux. Vans® possède plus de 2 000 points de vente à travers le monde, en propriété propre, en concession et en partenariat. La marque Vans® encourage l'auto-expression créatrice dans la culture des jeunes par les sports d'action, l'art, la musique et la culture de la rue et diffuse des plateformes progressistes telles que Vans Park Series, Vans Triple Crown of Surfing®, Vans Pool Party, Vans Custom Culture, ainsi que le pôle culturel Vans et le site de musique international House of Vans.

Vans, « Off The Wall » depuis 1966

À propos de Imagination.org, un site géré par Two Bit Circus

La mission de Imagination.org, un site géré par la Fondation Two Bit Circus, une organisation 501(c)(3) à but non lucratif, est de déceler, d'encourager et de financer la créativité et l'esprit d'entreprise chez les enfants du monde entier afin de faire naître une nouvelle génération d'innovateurs et de résolveurs de problèmes qui détiennent les outils dont ils ont besoin pour créer le monde qu'ils imaginent. En soutenant un mouvement qui aide les jeunes et les communautés à promouvoir la créativité grâce au jeu créatif, Imagination.org, un site géré par la Fondation Two Bit Circus, vise à développer les sections Imagination à travers le monde. Imaginez un monde où la créativité et l'esprit d'entreprise sont des valeurs sociales fondamentales encouragées dans les écoles, les familles et les communautés du monde entier, où l'on apprend à tous les enfants à penser et agir de manière créative et où ils sont encouragés à concrétiser leurs meilleures idées. Conçue pour avoir un impact social maximum, la Fondation Two Bit Circus vise à cultiver la prochaine génération d'inventeurs, à faire avancer la gérance de l'environnement et à impulser l'engagement des collectivités en fournissant aux écoles et aux jeunes, quels que soient leurs moyens, l'accès à l'apprentissage pratique et créatif de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques grâce à la méthode STEAM, ainsi qu'à des outils de création modernes et à des matériaux revalorisés.

