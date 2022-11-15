Vantage запускает сервис ликвидности для институциональных трейдеров в Великобритании

ЛОНДОН, 15 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная мультиактивная трейдинговая платформа Vantage (или Vantage Markets) объявляет о запуске Vantage Connect — системы ликвидности для финансовых учреждений и корпораций в Великобритании.

Эта новость, которая будет официально объявлена на Лондонском саммите Finance Magnates 2022 года, станет частью более широкой стратегической инициативы Vantage, направленной на расширение институционального сегмента их бизнеса в ответ на растущий спрос на индивидуальные трейдинговые решения со стороны хеджевых фондов, семейных представительств, банков, брокеров, управляющих денежными средствами и активами.

В сентябре этого года высокая волатильность привела к увеличению объемов трейдинга по всему миру на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это создает как риски, так и возможности для финансовых учреждений, которые должны ориентироваться в быстро меняющихся рыночных условиях, например, LSE увеличила лимит спреда на государственные ценные бумаги Великобритании, а также увеличила спреды, в частности, на контракты на разницу цен и деривативы, которые обычно используются в стратегиях хеджирования.

Vantage Connect позволяет институциональным клиентам эффективно управлять волатильностью и максимально использовать рыночные возможности, применяя обширный пул ликвидности Vantage для быстрой покупки и продажи сложных активов.

Индивидуальные условия предложения зависят от потребностей клиентов по всему спектру услуг Vantage, включая внутреннее управление рисками и уникальный PAMM (модуль управления распределением процентов). Это быстро и безопасно, поскольку клиенты могут без труда подключаться к сервису через API, обеспечивая скорость вывода на рынок и будучи защищены лицензией FCA Vantage.

Vantage Connect будет представлен на выставке FMLS этого года совместно с командой McLaren Extreme E, которая представит свой новый автомобиль.

Дэвид Шэйер (David Shayer), глава компании Vantage в Великобритании, прокомментировал это событие следующим образом: «Волатильность рынка часто открывает возможности для тех, кто знает, куда смотреть, и в последние несколько месяцев мы наблюдаем рост объемов. Мы разработали надежное решение для розничной торговли, и сейчас настало время расширить его за счет институциональных инвесторов. У нас сильная команда в Великобритании, и мы с радостью запускаем новый сервис, который гарантирует, что Vantage может стать надежным партнером и универсальным центром институционального трейдингового сообщества, позволяя максимально использовать рыночные возможности».

Информация о компании Vantage

Vantage — международная мультиактивная брокерская компания, предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на валюты, сырьевые товары, индексы, акции и ETF.

Компания Vantage ведет свою деятельность уже более 13 лет и имеет в штате более тысячи сотрудников, которые трудятся в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную трейдинговую экосистему на основе простой в использовании платформы для торгов, позволяющей клиентам извлекать выгоду из трейдинга.

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