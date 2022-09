Vantage anuncia su alianza con la Unesco para apoyar iniciativas de educación en India

SINGAPUR, 21 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Vantage, la plataforma internacional de trading de activos múltiples, anunció hoy su alianza con la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), como parte de su compromiso social de fortalecer las oportunidades de educación para mercados emergentes como la India.

Eric Falt, director y representante de la Unesco para la oficina de la Unesco en Nueva Delhi, y Marc Despallieres, director de Estrategia y Trading de Vantage (PRNewsfoto/Vantage) (De izq. a der.) Yen Sim, director global de Desarrollo de Marca y Comunicaciones de Vantage; Eric Falt, director y representante de la Unesco para la oficina de la Unesco en Nueva Delhi, y Marc Despallieres, director de Estrategia y Trading de Vantage. (PRNewsfoto/Vantage)

En el marco de esta alianza, Vantage patrocina el informe "State of the Education Report for India, 2022 – Artificial Intelligence (AI) in Education", que se lanzó hoy en Nueva Delhi, India. El informe abarca una serie de cuestiones pertinentes en la intersección de la IA y la educación, incluido el potencial de la inteligencia artificial para empoderar a los maestros y mejorar nuestra comprensión del proceso de aprendizaje.

Al comentar sobre la alianza, Marc Despallieres, director de Estrategia y Trading de Vantage, expresó: "Nuestro alcance y presencia globales en los mercados emergentes nos ha proporcionado una perspectiva única de los problemas que enfrentan nuestras comunidades. Nuestro objetivo es fomentar una alianza estratégica a largo plazo con la Unesco que se base en los cimientos de los valores que compartimos: la inclusión y la equidad. Como proveedor de servicios financieros, prestar nuestro apoyo a los desarrollos tecnológicos emergentes en la educación, como la IA en el proceso de aprendizaje y las iniciativas de alfabetización digital para estudiantes y aprendices en India, fue un primer paso natural para avanzar en este camino educativo".

Al hablar sobre el papel de la inteligencia artificial en la inclusión financiera, Eric Falt, director y representante de la Unesco en Bután, India, Maldivas y Sri Lanka, comentó: "Aunque el mundo puede estar indeciso acerca de la IA, es bastante seguro que la IA está aquí para quedarse. Con el auge de las TIC y las plataformas de banca digital, la IA ha hecho realidad la inclusión financiera en India. La educación y la capacitación financieras son fundamentales para mejorar el bienestar económico y social de las personas, especialmente de las mujeres. A la luz de esto, estamos muy contentos de asociarnos con Vantage, quien también comparte nuestros compromisos".

La alianza de Vantage con la Unesco en Nueva Delhi reúne a dos organizaciones con la aspiración compartida de garantizar que ninguna persona se quede rezagada. Para los próximos años, Vantage tiene la intención de aprovechar su experiencia financiera y tecnológica para ofrecer apoyo a las iniciativas de educación de la Unesco en India al mejorar el acceso a la enseñanza y llevar los beneficios de la educación a quienes más lo necesitan.

La alianza estratégica de Vantage con la Unesco marca otro hito en su camino corporativo ambiental, social y de gobernanza (ESG), que se lanzó formalmente en julio de 2022. Vantage colabora con la popular productora de medios digitales Supercar Blondie para crear conciencia sobre el cambio climático y el empoderamiento de las mujeres durante la semana de la carrera Extreme E en Cerdeña, Italia. Además, la compañía ha emprendido otras actividades de ESG este año, incluido un ejercicio de recaudación de fondos con contrapartida de un dólar por cada dólar recaudado en asociación con el ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y una campaña global de donación de sangre en sus oficinas.

Acerca de Vantage

Vantage es un corredor global de activos múltiples que ofrece a los clientes acceso a un servicio ágil y poderoso para operar CFD en divisas, materias primas, índices y acciones.

Tiene más de 10 años de experiencia en el mercado. Vantage cuenta ahora con más de 1,000 empleados/personal en más de 30 oficinas en todo el mundo.

Vantage es más que un corredor. Ofrece un ecosistema de trading confiable, una galardonada aplicación de trading móvil y una plataforma más rápida y sencilla que les permite a los clientes aprovechar las oportunidades comerciales. Descargue la aplicación Vantage en App Store o Google Play.

Empodérese para capitalizar mejor las oportunidades de mercado ganadoras cuando

opera de manera más inteligente @vantage.com

www.vantagemarkets.com

Acerca de la Unesco

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se creó en el año 1945. Busca establecer la paz y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. Los programas de la Unesco contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2015. Como laboratorio de ideas, la Unesco ayuda a los países a adoptar normas internacionales y gestiona programas que promueven la libre circulación de las ideas y el intercambio de conocimientos.

WEB |FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | YOUTUBE

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1903036/1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1903037/2.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

FUENTE Vantage

SOURCE Vantage