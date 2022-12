Vantage apresenta o Social Trading para tornar o trading mais interativo

O Vantage App também está disponível em mais modelos de celular

PORT VILA, Vanuatu, 1º de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- A Vantage (ou "Vantage Markets"), corretora de múltiplos ativos, lançou o trading social no Vantage App, tornando-o um aplicativo de trading tudo-em-um que oferece suporte ao trading regular e ao trading social.

O trading social é um recurso inovador que transforma o trading em um evento social. Os traders experientes podem compartilhar suas estratégias de negociação como provedores de sinal. Os traders iniciantes poderão acompanhar vários provedores de sinal, obter insights de investidores experientes e negociar suas estratégias, espelhando as negociações de outros.

O Vantage App oferece acesso a mais de 1000 instrumentos de trading, incluindo CFDs em Forex, Commodities, Índices, Energia, Ações, ETFs e Bonds.

Ele tem uma navegação intuitiva no aplicativo e oferece uma gama abrangente de gráficos, ferramentas técnicas, tipos de pedidos, relatórios personalizados de negociações e alertas. Disponível em 14 idiomas, o Vantage App também oferece análise de mercado e notícias de mercado alimentadas pela Trading Central e pela FX Street.

Com a crescente demanda por trading móvel em mercados centrados em dispositivos móveis, o Vantage App agora é suportado em dispositivos OPPO, VIVO, Huawei Xiaomi e Samsung, além dos dispositivos iOS e Android.

Lian Jie, diretora assistente de marketing de aplicativos da Vantage explica como o novo recurso está revolucionando o setor tradicional de CFD. "À medida que nosso perfil ativo de investidores se torna mais jovem, nossos clientes têm se mostrado mais dispostos a explorar e adotar métodos inovadores de negociação, como trading social, indo além dos métodos de negociação tradicionais. Na Vantage, entendemos como a tecnologia e a inovação podem transcender fronteiras, portanto, utilizamos o poder da tecnologia em nosso Vantage App para atender às necessidades da próxima geração e oferecer uma experiência perfeita e conveniente para todos os nossos clientes ".

Sobre a Vantage

A Vantage (Vantage Global Limited (VFSC 700271) é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar CFDs em Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage agora conta com mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um aplicativo móvel de trading premiado e uma plataforma de trading fácil de usar que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de trading. Baixe o Vantage App na App Store ou Google Play.

