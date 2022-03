Vantage donne le coup d'envoi de la promotion de la Coupe du monde des affiliés 2022

La Coupe du monde des affiliés 2022 se déroulera du 2 mars au 18 décembre 2022. Elle s'articulera autour de deux séries de qualification organisées pour cinq régions qualifiées, et se conclura avec la phase finale.

La première série de qualifications se déroulera du 2 mars au 31 mai, tandis que la seconde série se déroulera du 1 juin au 31 août. Les 10 meilleurs affiliés de chaque région accéderont à la phase finale. Ceux qui se seront classés aux 3 premières places dans leur région pourront recevoir jusqu'à 8 000 dollars américains.

À l'issue de la phase finale, qui se déroulera du 1 septembre au 18 décembre, le meilleur affilié remportera un grand prix de 100 000 dollars américains. Les gagnants des deuxième et troisième prix recevront respectivement 20 000 dollars américains et 10 000 dollars américains.

La compétition se termine le 18 décembre 2022, le même jour que la finale de la Coupe du monde 2022 de la FIFA.

L'AWC 2022 est ouverte aux nouveaux affiliés et aux affiliés existants situés dans les régions éligibles. Les affiliés souhaitant participer au concours peuvent s'inscrire ici. Conditions d'application.

« Chez Vantage, nous sommes fiers de bâtir un écosystème commercial à la fois efficace et novateur qui va au-delà des besoins de notre clientèle de commerçants avisés. Une grande partie de notre succès réside dans nos relations étroites avec nos sociétés affiliées et nos courtiers remisiers », déclare Marc Despallières, directeur de la stratégie chez Vantage.

« À l'heure actuelle, nous sommes reconnus pour avoir certaines des commissions et des structures de remise les plus généreuses et les plus souples de l'industrie, et nos récompenses AWC 2022 s'ajoutent à cela. Nous sommes ravis d'être les premiers dans l'industrie à organiser un concours comme celui-ci afin de récompenser équitablement nos sociétés affiliées pour leur travail acharné. »

À propos de Vantage

Vantage est un courtier international multi-actifs qui offre à ses clients un accès à un service agile et puissant pour le trading de CFD sur le Forex, les matières premières, les indices et les actions.

Avec plus de 10 ans d'expérience du marché, Vantage compte désormais plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux à travers le monde.

Vantage est plus qu'un courtier. Il fournit un écosystème de trading fiable et une plateforme de trading plus rapide et plus simple qui permet aux clients de tirer parti des opportunités de trading.

Nous vous aidons dans vos opérations de trading en vous permettant de trader plus intelligemment @vantage.

