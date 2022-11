LONDRES, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A corretora internacional de múltiplos ativos Vantage (também conhecida como "Vantage Markets") tem o prazer de anunciar sua participação e seu patrocínio da Financial Magnates London Summit pelo segundo ano consecutivo, com um impulso renovado em ESG.

Este ano, a Vantage foi acompanhada por sua parceira NEOM McLaren Extreme E para expor o veículo SUV totalmente elétrico chamado ODYSSEY 21 no Old Billingsgate, em Londres, ao lado do gazebo externo.

Vantage e NEOM McLaren Extreme E destacam-se por ESG na Finance Magnates London Summit 2022 (PRNewsfoto/Vantage) Vantage e NEOM McLaren Extreme E destacam-se por ESG na Finance Magnates London Summit 2022 (PRNewsfoto/Vantage)

Além disso, durante a cúpula, a Vantage lançou seu serviço de liquidez no Reino Unido, o Vantage Connect, com um novo e incrível visual, que combina com a marca institucional.

A exposição é um ponto culminante dos esforços da Vantage na área de ESG. A empresa fez parceria com a NEOM McLaren Extreme E em uma iniciativa do Carbono Azul, aproveitando a renomada editora de mídia social Supercar Blondie para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas e a igualdade de gênero.

O grupo também fez parceria com o ACNUR em um evento beneficente dólar por dólar para refugiados, trabalhou com a Cruz Vermelha em uma campanha global de doação de sangue e fez parceria com a UNESCO para apoiar suas iniciativas de educação na Índia.

Essas iniciativas de ESG e outras fizeram parte das discussões na cúpula em Londres. David Shayer, CEO da Vantage no Reino Unido, foi acompanhado por Kim Wilson, diretora de sustentabilidade da McLaren Racing, para falar no painel com foco em ESG "Fintech para fazer o bem: impacto social e inovação em fintech", que aconteceu às 14h no Palco Central.

Shayer também falou mais sobre a importância do Vantage Connect em um mercado volátil no painel de discussão "Gestão de Riscos para Tempos Turbulentos", que foi realizado às 12h30 no Palco Inovação.

David Shayer, CEO da Vantage no Reino Unido, disse: "Temos o prazer de participar da Finance Magnates mais uma vez em um evento tão importante. Este foi um ano muito interessante para a Vantage, começando com nossa parceria com a NEOM McLaren Extreme E, até chegar ao lançamento do VSocial e do Vantage Connect. Nossa empresa evoluiu para alinhar-se melhor com as necessidades de nossos clientes institucionais e de varejo, e temos orgulho de fazer parte de uma organização que cuida de nossa principal moeda."

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso de negociação de CFDs em Forex, commodities, índices, ações e ETFs.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage já conta com mais de mil funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável e uma plataforma de trading fácil de usar, que permite aos clientes aproveitar as oportunidades de trading.

Seja capacitado para capitalizar melhor as oportunidades de mercado vencedoras ao fazer trading de forma mais inteligente com a @vantage

