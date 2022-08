Vantage faz parceria com a UNHCR para a atividade global de arrecadação de fundos para refugiados, corresponde a doações dólar por dólar.

SINGAPURA, 1º de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Vantage, uma corretora internacional de múltiplos ativos, tem o prazer de anunciar que está lançando um impulso de doação de um mês em apoio à UNHCR, a Agência de Refugiados da ONU, para ajudar refugiados e pessoas internamente desalojadas em todo o mundo.

A Vantage combinará todas as doações de clientes novos e existentes, dólar por dólar, para apoiar os esforços humanitários empreendidos pela UNHCR. A doação será realizada por um mês até 30 de agosto e poderá ser estendida com base no feedback do cliente.

Vantage faz parceria com a ACNUR para a atividade global de arrecadação de fundos para refugiados, corresponde a doações dólar por dólar.

A UNHCR é uma organização global que passou os últimos 70 anos dedicada a salvar vidas, assegurar os direitos e construir um futuro melhor para os refugiados. A Vantage e a UNHCR acreditam conjuntamente que todos têm o direito de buscar asilo e encontrar refúgio seguro.

De acordo com o UNHCR, o número de pessoas obrigadas a fugir de conflitos, violência, violações de direitos humanos e perseguição agora ultrapassou o marco impressionante de 100 milhões, destacando a insegurança alimentar mundial, a crise climática, a guerra na Ucrânia e outras emergências da África ao Afeganistão como causas principais.

Ann Moey, gerente de parcerias do UNHCR, declarou: "A solidariedade internacional é necessária agora mais do que nunca, e todos os setores da sociedade podem fazer sua parte para ajudar. O apoio de parceiros do setor privado como a Vantage nos ajuda a injetar energia vital em nossos esforços humanitários e nos permite oferecer mais assistência a comunidades vulneráveis e deslocadas em todo o mundo".

A iniciativa de arrecadação de fundos é mais um passo adiante na jornada de ESG corporativo da Vantage, que foi impulsionada pelo desejo coletivo entre seus funcionários de tornar o mundo um lugar melhor. Esta doação ocorre após a parceria da Vantage com a Supercar Blondie na participação na iniciativa Blue Carbon ESG na Sardenha, Itália, bem como seu patrocínio plurianual da equipe daMcLaren MX Extreme E.

Sofiia Starchevska, embaixadora de ESG da Vantage, declarou: "É infinitamente mais capacitador e motivador saber que suas ações são uma de muitas. É mais fácil conferir o poder do coletivo, em vez da ação individual, e isso é o que queremos alcançar com esta atividade de arrecadação de fundos."

"Na Vantage, sabemos que o trauma mental, emocional e físico de ser deslocado e ter que reconstruir em uma terra estranha é um grande desafio, e esperamos que nossa iniciativa duplique nosso apoio aos refugiados para buscar proteção e permitir que eles reconstruam suas vidas. Juntamente com a UNHCR, esperamos cuidar de nossa moeda compartilhada."

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFDs em Forex, commodities, índices e ações.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, a Vantage atualmente conta com mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de trading confiável, um aplicativo de trading premiado, e uma plataforma de trading mais rápida e simples, que permite que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

Seja capacitado para capitalizar melhor as oportunidades de mercado vencedoras ao fazer

trading de forma mais inteligente com a @vantage.

