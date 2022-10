Vantage faz parceria com Financial Commission para maior transparência na resolução de disputas externas

SYDNEY, 7 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Vantage, corretora internacional de múltiplos ativos, anunciou hoje sua parceria com a Financial Commission (FinaCom), uma organização autoregulatória independente e um órgão externo de resolução de disputas para empresas que operam nos mercados de forex e contratos por diferença (CFD).

Com esta nova parceria, a Vantage e seus clientes podem acessar uma ampla gama de serviços e benefícios de associação, como o processo de resolução imparcial facilitado pela FinaCom, e a proteção de até 20 mil euros por cliente, coberto pelo fundo de indenização da FinaCom.

A parceria da Vantage com a FinaCom reúne duas organizações que estão comprometidas em levar o setor da forex aos mais altos padrões de práticas comerciais, para um ambiente de trading mais confiável e transparente.

Segundo afirmou o diretor de estratégia e negociação da Vantage, Marc Despallieres: "Estamos extremamente satisfeitos por ter feito parceria com a Financial Commission. Valorizamos o feedback de nossos clientes e sua experiência de trading conosco, e temos o prazer de contar com o apoio de uma organização externa altamente conceituada para a resolução de disputas como a Finacom."

"Na Vantage, temos orgulho de construir um negócio que esteja comprometido em fazer o que é certo e de ser uma organização confiável e regulamentada com a qual os nossos clientes e funcionários possam ter orgulho de fazer parte."

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFDs em Forex, commodities, índices e ações.

Com mais de dez anos de experiência no mercado, a Vantage atualmente conta com mais de mil funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um aplicativo móvel de trading premiado e uma plataforma de trading fácil de usar que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo da Vantage na App Store ou no Google Play.

Seja capacitado para capitalizar melhor as oportunidades de mercado vencedoras ao fazer trading de forma mais inteligente com a @vantage

Sobre a Financial Commission

A Financial Commission é uma organização independente de resolução de disputas externas para traders que não conseguem resolver litígios diretamente com seus provedores de serviços financeiros. Inicialmente, a Financial Commission se propôs a oferecer uma nova abordagem para traders e corretores resolverem quaisquer litígios que surgirem durante o trading de mercados eletrônicos, como câmbio e, posteriormente, expandiu para CFDs e derivativos relacionados, além de certificar plataformas de tecnologia usadas para trading.

