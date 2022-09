Vantage gana tres premios en los Global Forex Awards 2022

SINGAPUR, 23 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Vantage, el corredor internacional de activos múltiples, recibió tres premios en los Global Forex Awards 2022 – Retail, organizados por Holiston Media.

Vantage fue reconocido en tres categorías: "Best Forex Mobile Trading Platform/App – Global", "Best Forex Trade Execution – Global" y "Most Trusted Forex Broker – Asia".

Stephen Solares y Raymond Okafor, socios comerciales de Vantage, en la ceremonia Global Forex Awards en Limassol, Chipre, el 22 de septiembre de 2022 (PRNewsfoto/Vantage)

Esta es la quinta versión de los Global Forex Awards 2022 - Retail y conmemora a las empresas que utilizan tecnología de vanguardia y ofrecen trading de bajo costo, herramientas integrales de investigación de mercados, programas educativos avanzados y un servicio al cliente de clase mundial para traders minoristas.

Marc Despallieres, director de Estrategia y Trading de Vantage, comentó: "Nos sentimos honrados de recibir estos premios en los Global Forex Awards 2022 – Retail. En Vantage hemos vivido un enorme cambio desde nuestro ejercicio de renovación de marca el año pasado, y estos premios reafirman la dirección que hemos tomado como empresa".

"Esta es una celebración al arduo trabajo y la determinación de nuestro equipo, que ha hecho de Vantage lo que es hoy en día. También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles a nuestros clientes que nos han apoyado a lo largo de los años y que continúan siendo nuestra mayor motivación para seguir mejorando".

Lian Jie, subdirector de Marketing de la Aplicación de Vantage, expresó: "Este es el cuarto premio que recibe nuestro equipo de Vantage App y es un testimonio de las horas de desarrollo que se han invertido para hacer que nuestra aplicación sea más potente e intuitiva que nunca".

Desde su renovación de marca, Vantage ha recibido una serie de premios reconocidos por la industria, entre ellos "Best in CFD trading 2022" en los European – Global & Finance Awards 2022, "Best Broker Australia", "Best Customer Support Australia" y "Best Mobile Trading App" en los Ultimate Fintech Awards 2022.

Acerca de Vantage

Vantage es un corredor global de activos múltiples que ofrece a los clientes acceso a un servicio ágil y poderoso para operar CFD en divisas, materias primas, índices y acciones.

Con más de 10 años de experiencia en el mercado. Vantage cuenta ahora con más de 1.000 empleados/personal en más de 30 oficinas globales.

Vantage es más que un corredor. Ofrece un ecosistema de trading confiable, una galardonada aplicación de trading móvil y una plataforma más rápida y sencilla que les permite a los clientes aprovechar las oportunidades comerciales. Descargue la aplicación Vantage en App Store o Google Play.

Empodérese para capitalizar mejor las oportunidades de mercado ganadoras cuando

opera de manera más inteligente

www.vantagemarkets.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1906305/230922_Two_Awards_DI.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

FUENTE Vantage

SOURCE Vantage