Vantage ganha três prêmios no Global Forex Awards 2022

SINGAPURA, 23 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Vantage, corretora internacional de múltiplos ativos, recebeu três prêmios no Global Forex Awards 2022 – Retail, organizado pela Holiston Media.

A Vantage foi reconhecida em três categorias: "Best Forex Mobile Trading Platform/App – Global", "Best Forex Trade Execution – Global", and "Most Trusted Forex Broker – Ásia".

Stephen Solares e Raymond Okafor, parceiros de negócios na Vantage, na cerimônia do Global Forex Awards, em Limassol, no Chipre, em 22 de setembro de 2022 (PRNewsfoto/Vantage)

O Global Forex Awards 2022 - Retail está em sua quinta edição e homenageia empresas que utilizam tecnologias de ponta, oferecem trading de baixo custo, ferramentas abrangentes de pesquisa de mercado, programas educacionais avançados e atendimento ao cliente de primeira linha para traders de varejo.

Marc Despallieres, diretor de estratégia e negociação da Vantage, declarou: "É uma honra para nós receber estes prêmios no Global Forex Awards 2022 – Retail. A Vantage passou por uma grande mudança desde nosso exercício de reformulação da marca no ano passado, e estes prêmios são uma afirmação da direção que adotamos como empresa."

"Esta é uma celebração do trabalho árduo e da determinação de nossa equipe da Vantage, que fizeram da Vantage o que ela é hoje. Também gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer nossos clientes, que nos apoiaram ao longo dos anos e que continuam sendo nossa maior motivação para continuarmos a melhorar."

Lian Jie, diretora-assistente de marketing de aplicativos da Vantage, disse: "Este é o quarto prêmio recebido por nossa equipe de aplicativos da Vantage e ele é uma prova das horas de desenvolvimento que ela empreendeu para tornar nosso aplicativo mais poderoso e intuitivo do que nunca."

Desde sua reformulação de marca, a Vantage recebeu vários prêmios reconhecidos no setor, como "Best in CFD Trading 2022" no Global & Finance Awards 2022, "Best Broker Australia", "Best Customer Support Australia" e "Best Mobile Trading App" no Ultimate Fintech Awards 2022.

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFDs em Forex, commodities, índices e ações.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, a Vantage atualmente conta com mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de negociação confiável, um aplicativo móvel de trading premiado e uma plataforma de trading mais rápida e simples, que permite que os clientes aproveitem as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo da Vantage na App Store ou no Google Play.

Seja capacitado para capitalizar melhor as oportunidades de mercado vencedoras ao

negociar de forma mais inteligente na @vantage

