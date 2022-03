Vantage lança promoção Affiliate World Cup 2022

A competição Affiliate World Cup 2022 será realizada de 2 de março a 18 de dezembro de 2022, com duas rodadas Classificatórias realizadas para cinco regiões qualificadas, e a Grande Final.

A Classificatória 1 será realizada de 2 de março a 31 de maio, enquanto que a Qualificatória 2 será realizada de 1º de junho a 31 de agosto. As dez principais afiliadas de cada região conseguirão chegar à Grande Final, e aqueles que se classificarem nas três primeiras posições em suas regiões também poderão receber até US$ 8 mil.

No fim da Grande Final, que será realizadas de 1º de setembro a 18 de dezembro, a melhor afiliada receberá o grande prêmio de US$ 100.000. Os vencedores do segundo e terceiro prêmio receberão US$ 20.000 e US$ 10.000, respectivamente.

A competição será encerrada em 18 de dezembro de 2022, no mesmo dia da Final da Copa do Mundo da FIFA de 2022.

O AWC 2022 está aberto a afiliados novos e existentes localizados em regiões qualificadas. As afiliadas interessadas podem se inscrever na competição aqui. Termos e condições se aplicam.

"Na Vantage, temos orgulho de construir um ecossistema de negociação que é eficiente e inovador e vai além das necessidades de nossa clientela de experientes negociantes. Grande parte de nosso sucesso se deve aos nossos estreitos relacionamentos com nossas afiliadas e IBs", disse Marc Despallieres, diretor de estratégia da Vantage.

"Na verdade, somos conhecidos por ter algumas das comissões e estruturas de reembolsos mais generosas e flexíveis do setor, e nossas recompensas do AWC 2022 vão além disso. Estamos entusiasmados em ser os primeiros do setor a realizar uma competição como esta para recompensar de forma justa nossas afiliadas por todo o trabalho árduo."

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFDs em Forex, commodities, índices e ações.

Com mais de 10 anos de experiência no mercado, a Vantage atualmente conta com mais de 1.000 funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de trading confiável e uma plataforma de negociação mais rápida e simples que permite aos clientes aproveitarem as oportunidades de trading.

Seja capacitado a negociar oportunidades de mercado ao fazer trading de forma mais inteligente com a @vantage.

