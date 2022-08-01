Vantage объединяет усилия с UNHCR в рамках глобальной инициативы по сбору средств для беженцев

СИНГАПУР, 1 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный мультиактивный брокер Vantage рад объявить о начале месячной благотворительной кампании в поддержку UNHCR, Агентства ООН по делам беженцев, в целях оказания помощи беженцам и внутренне перемещенным лицам по всему миру.

Для поддержки гуманитарных усилий UNHCR компания Vantage будет дублировать вплоть до последнего доллара все пожертвования, полученные как от новых, так и от существующих клиентов. Программа будет проводиться в течение одного месяца до 30 августа и может быть продлена в зависимости от отзывов клиентов.

Vantage partners UNHCR for global fundraising activity for refugees, matches donations dollar-for-dollar.

UNHCR — это глобальная организация, которая последние 70 лет занимается спасением жизней, защитой прав и построением лучшего будущего для беженцев. Компания Vantage и UNHCR считают, что каждый человек имеет право на поиск безопасного убежища.

По данным UNHCR, число людей, вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований, впервые за всю историю достигло ошеломляющей отметки в 100 миллионов человек, что подчеркивает проблемы с продовольственной безопасностью во всем мире, климатический кризис, войну в Украине и другие чрезвычайные ситуации в самых разных регионах, от Африки до Афганистана.

Руководитель отдела по партнерствам UNHCR Энн Моуи (Ann Moey) отметила: «Сейчас, как никогда ранее, необходима международная солидарность, и все слои общества могут внести свой вклад в решение проблем. Поддержка со стороны таких партнеров из частного сектора, как Vantage, помогает нам привнести жизненно важную энергию в наши гуманитарные усилия и позволяет нам оказывать больше помощи людям из уязвимых, перемещенных сообществ по всему миру».

Эта инициатива по привлечению средств является еще одним шагом вперед в рамках корпоративной ESG-стратегии компании Vantage, за которой стоит коллективное желание ее сотрудников сделать мир лучше. Ранее Vantage сотрудничала с Supercar Blondie в рамках инициативы Blue Carbon ESG в Сардинии (Италия), а также уже на протяжении многих лет оказывает спонсорскую поддержку команде McLaren MX Extreme E.

Посол по вопросам ESG в компании Vantage София Старшевска (Sofiia Starchevska) заявила следующее: «Это гораздо сильнее стимулирует и мотивирует знать, что ваши действия являются составляющей коллективных усилий. Легче видеть силу коллективного, в отличие от индивидуального, действия, и это то, чего мы хотим достичь этой кампанией по сбору средств».

«Vantage знает, что психологическая, эмоциональная и физическая травма в результате перемещения и необходимость строить новую жизнь на чужой земле являются огромным вызовом, и мы надеемся, что наша инициатива позволит нам лучше помогать беженцам в поисках защиты и поможет им заново строить свою жизнь. Вместе с UNHCR мы надеемся превратить заботу в нашу основную ценность».

Более подробная информация о программе привлечения средств Vantage и UNHCR представлена на сайте по адресу:

https://donate.unhcr.org/sg/en-sg/vantage

Информация о компании Vantage

Vantage — это международная брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на бирже Forex, а также сырьевыми товарами, индексами и акциями.

Компания ведет свою деятельность уже более 10 лет. В настоящее время в компании Vantage работают более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также быструю и простую в использовании торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.

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SOURCE Vantage