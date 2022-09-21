Vantage объявила о партнерстве с ЮНЕСКО в сфере образовательных инициатив в Индии
Sep 21, 2022, 20:26 ET
СИНГАПУР, 21 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная мультиактивная торговая платформа Vantage объявила сегодня о партнерстве с ЮНЕСКО (учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры) в рамках выполнения своих социальных обязательств по расширению возможностей получения образования на таких развивающихся рынках, как Индия.
В рамках этого партнерства Vantage поддерживает выводы доклада «О состоянии системы образования в Индии за 2022 год — искусственный интеллект (ИИ) в образовании», представленного сегодня в Нью-Дели (Индия). В докладе рассматривается ряд актуальных вопросов на стыке искусственного интеллекта и образования, включая потенциал использования искусственного интеллекта для расширения возможностей учителей и углубления нашего понимания процесса обучения.
Комментируя это партнерство, директор по стратегии и трейдингу компании Vantage Марк Деспальер (Marc Despallieres) заявил следующее: «Наш глобальный след и присутствие на развивающихся рынках обеспечили нас уникальным видением проблем, с которыми сталкиваются наши сообщества. Мы стремимся к развитию долгосрочного стратегического партнерства с ЮНЕСКО, основанного на наших общих ценностях — инклюзивности и равноправии. Для нас как для поставщика финансовых услуг поддержка появляющихся технологических новшеств в сфере образования, таких как искусственный интеллект в образовании и инициативы в области цифровой грамотности для студентов и учащихся в Индии, стало естественным первым шагом на этом пути в сфере образования».
Говоря о роли искусственного интеллекта в обеспечении доступности финансовых услуг, директор и представитель ЮНЕСКО в Бутане, Индии, на Мальдивах и в Шри-Ланке Эрик Фальт (Eric Falt) отметил: «Пока мир пребывает в нерешительности в вопросе искусственного интеллекта, можно быть уверенными в одном — искусственный интеллект никуда не денется. В условиях развития информационно-коммуникационных технологий и цифровых банковских платформ искусственный интеллект превратил доступность финансовых услуг в реальность в Индии. Финансовое образование и профессиональная подготовка имеют ключевое значение для повышения экономического и социального благосостояния людей, особенно женщин. В свете этого мы очень рады сотрудничеству с компанией Vantage, разделяющей наши обязательства».
Партнерство компании Vantage с отделением ЮНЕСКО в Нью-Дели означает объединение усилий двух организаций, разделяющих стремление к обеспечению равных шансов для каждого. В ближайшие годы Vantage планирует использовать свой финансовый и технологический опыт для поддержки образовательных инициатив ЮНЕСКО в Индии за счет повышения доступности преподавания и обеспечения благами образования тех, кто в них больше всего нуждается.
Стратегическое партнерство компании Vantage с ЮНЕСКО знаменует собой очередную веху на пути реализации ее стратегии в сфере экологического, социального и корпоративного управления (ESG), которая была официально запущена в июле 2022 года. Компания Vantage сотрудничала с популярным продюсером в сфере цифровых медиа Supercar Blondie в целях повышения осведомленности об изменении климата и расширении прав и возможностей женщин в рамках гонки Extreme E race на Сардинии (Италия). Кроме того, в этом году компания провела ряд других мероприятий в области ESG, включая кампанию по параллельному привлечению средств, проведенную в партнерстве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и международную кампанию по донорству крови. Мероприятия охватили все подразделения компании.
Информация о компании Vantage
Vantage — международная мультиактивная брокерская компания, предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на валюты, сырьевые товары, индексы и акции.
Компания ведет свою деятельность уже более 10 лет. В настоящее время в компании Vantage работают более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру.
Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает надежную торговую экосистему, отмеченное наградами мобильное приложение для трейдинга, а также быструю и простую в использовании торговую платформу, позволяющую клиентам извлекать максимальную выгоду из торговых возможностей. Скачайте приложение Vantage в App Store или Google Play.
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Информация о ЮНЕСКО
Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) было создано в 1945 году. Оно стремится к укреплению мира и межкультурного диалога посредством образования, науки, культуры, коммуникации и информации. Программы ЮНЕСКО способствуют достижению целей устойчивого развития, определенных в повестке дня на период до 2030 года, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году. Будучи лабораторией идей, ЮНЕСКО оказывает странам помощь во внедрении международных стандартов и управляет программами, способствующими свободному потоку идей и обмену знаниями.
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