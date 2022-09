Vantage ogłasza partnerstwo z UNESCO w celu wsparcia inicjatyw edukacyjnych w Indiach

SINGAPUR, 21 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Vantage , międzynarodowy broker działający na wielu rynkach obrotu instrumentami finansowym ogłasza ustanowienie partnerstwa z UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organisation - Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury), w ramach społecznego zaangażowania w umocnienie możliwości edukacyjnych na rynkach wschodzących, takich jak Indie.

Eric Falt, Director and UNESCO Representative for the UNESCO New Delhi Office, and Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer at Vantage [L-R]Yen Sim, Global Branding and Communications Director, Vantage, Eric Falt, Director and UNESCO Representative for the UNESCO New Delhi Office, and Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer, Vantage.

W ramach tego partnerstwa, Vantage wspiera opracowanie raportu „State of the Education Report for India, 2022 – Artificial Intelligence (AI) in Education" („ Raport w sprawie stanu systemu edukacji w Indiach, 2022 - Sztuczna inteligencja w edukacji"), który opublikowano dzisiaj w Nowym Delhi, w Indiach. Raport obejmuje szereg istotnych kwestii na pograniczu technologii sztucznej inteligencji i edukacji, w tym potencjał sztucznej inteligencji w zakresie wyposażenia nauczycieli w nowe możliwości i poprawy naszego zrozumienia procesów uczenia się.

Odnosząc się do tego partnerstwa, Marc Despallieres, dyrektor ds. strategii i działalności handlowej w Vantage, powiedział: „Nasza obecność na rynkach wschodzących na całym świecie zapewnia nam jedyną w swoim rodzaju perspektywę, która pokazuje problemy, z jakimi borykają się nasze społeczności. Naszym celem jest rozwój długofalowego partnerstwa strategicznego z UNESCO, które budowane jest na fundamentach wspólnych wartości – włączeniu społecznym i sprawiedliwym traktowaniu. Jesteśmy dostawcami usług finansowych i udzielenie wsparcia w zakresie nowych rozwiązań technologicznych w edukacji, takich jak zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji czy inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji cynowych skierowane do uczniów i studentów w Indiach, było dla nas naturalnym pierwszym krokiem w tej edukacyjnej podróży".

Omawiając rolę sztucznej inteligencji we włączeniu finansowym, Eric Falt, dyrektor i przedstawiciel UNESCO na region Bhutanu, Indii, Malediwów i Sri Lanki, stwierdził: „Podczas gdy świat ma mieszane uczucia względem sztucznej inteligencji, nie możemy zaprzeczyć, że ta technologia z nami pozostanie. Wraz z rozwojem technologii teleinformatycznych i platform bankowości cyfrowej, sztuczna inteligencja pomogła wprowadzić w życie ideę włączenia finansowego w Indiach. Edukacja finansowa i rozwój umiejętności w tym zakresie są kluczem do poprawienia ekonomicznej i społecznej sytuacji obywateli, w szczególności kobiet. W związku z tym, jesteśmy szczęśliwi z powodu nawiązania współpracy z firmą Vantage, która podziela nasze zaangażowanie".

Partnerstwo Vantage i UNESCO New Delhi łączy dwie organizacje, które mają tę samą ambicję, aby zapewnić, że nikt nie zostanie pozostawiony w tyle. W nadchodzących latach, firma Vantage planuje wykorzystanie swojej wiedzy finansowej i technologicznej do celów wsparcia inicjatyw edukacyjnych UNESCO w Indiach poprzez poprawienie dostępności nauczania i zapewnienie korzyści płynących z kształcenia tym, którzy tego najbardziej potrzebują.

Partnerstwo strategiczne Vantage i UNESCO jest zwieńczeniem kolejnego ważnego etapu realizacji strategii środowiskowej, społecznej i zarządczej (ESG), która została oficjalnie ogłoszona w lipcu 2022 roku. Vantage współpracuje z popularną producentką mediów cyfrowych, Supercar Blondie, w celu podnoszenia świadomości kwestii zmian klimatycznych i umocnienia pozycji kobiet podczas wyścigu Extreme E na Sardynii we Włoszech. Ponadto, firma podjęła w tym roku szereg innych inicjatyw w zakresie ESG, w tym zbiórkę funduszy obejmującą podwojenie zgromadzonej kwoty przy współpracy z Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i ogólnoświatową akcję krwiodawstwa.

Vantage

Vantage jest globalnym brokerem działającym na wielu rynkach obrotu instrumentami finansowymi, który oferuje klientom dostęp do elastycznych i solidnych usług obejmujących kontrakty CFD na rynku walutowym, towarowym, indeksów i akcji.

Spółka posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie. Obecnie zatrudnia przeszło 1000 pracowników w ponad 30 oddziałach na całym świecie.

Vantage to więcej niż broker. Firma zapewnia zaufany ekosystem transakcji, nagradzaną mobilną aplikację transakcyjną oraz szybszą i prostszą platformę transakcyjną, która umożliwia klientom wykorzystanie możliwości handlowych. Pobierz aplikację Vantage ze sklepu App Store lub Google Play.

UNESCO

Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) powstała w 1945 r. Jej celem jest budowanie pokoju i dialogu międzykulturowego poprzez edukację, naukę, kulturę, komunikację i działalność informacyjną. Programy realizowane przez UNESCO przyczyniają się do wypełniania celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych w Agendzie 2030, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 r. Jako laboratorium pomysłów, UNESCO pomaga krajom w przyjęciu międzynarodowych standardów i prowadzi programy, które sprzyjają swobodnemu przepływowi idei i wymianie wiedzy.

