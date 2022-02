Vantage parraine la nouvelle équipe de course tout terrain électrique de McLaren

Le partenariat entre Vantage et McLaren Racing est une union de marques mondialement reconnues qui partagent les mêmes valeurs : durabilité et diversité, mais aussi égalité des genres, inclusion et représentation, tout en militant pour la sensibilisation aux questions de changement climatique.

Vantage s'est associé à l'équipe de McLaren pour l'Extreme E (MX) en raison du concept derrière l'Extreme E. L'un des principaux objectifs de Vantage est de fournir l'accès au commerce dans les régions reculées du monde ; objectif parfaitement aligné avec l'intention d'Extreme E de sensibiliser le public aux défis du changement climatique partout où les courses se déroulent.

Vantage rejoint l'équipe MX de McLaren pour sa première saison dans cette série de courses, qui n'en est qu'à sa deuxième année, et s'affiche sur le châssis et le toit de la voiture de course MX de McLaren. Les pilotes Tanner Foust et Emma Gilmour arboreront également les couleurs de Vantage sur leur combinaison de pilote tout au long de la saison qui comptera 5 courses.

David Shayer, PDG de Vantage UK, a déclaré :

« Le partenariat avec McLaren Racing est un grand pas pour Vantage. Nos deux entreprises ont à cœur la rapidité et l'innovation. À l'occasion de notre repositionnement, nous avons mené un véritable travail d'introspection pour définir le genre d'entreprise que nous sommes. Dans le cadre de la stratégie visant à accroître notre visibilité, nous avons décidé d'envisager un sponsoring dans un sport qui nous permettrait de mettre en avant l'amélioration de nos services.

En tant que courtier fournisseur d'une technologie hors pair qui permet une exécution de trading rapide, il était logique de nous tourner vers la course. C'est alors que nous avons découvert Extreme E et McLaren. Immédiatement, il nous est apparu qu'il existait des parallèles entre nos marques et nos secteurs, mais au-delà de cela, nous avons décidé de participer plus activement à un sport qui sensibilise aux questions de changements climatiques et qui illustre notre soutien dans la résolution de ce problème mondial. »

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Vantage pour notre première participation à l'Extreme E. Il est essentiel que nous travaillions avec des partenaires qui reflètent les valeurs de notre équipe, et Vantage partage notre engagement en faveur de la durabilité, l'innovation et la performance.

Cette participation à l'Extreme E marque un nouveau chapitre passionnant pour McLaren Racing, et notre partenariat avec Vantage nous aide à franchir cette étape importante dans l'expansion de notre portefeuille de courses tout en accélérant nos apprentissages en matière de durabilité. »

À propos de Vantage Vantage est un courtier international multi-actifs qui offre à ses clients un accès à un service agile et puissant pour le trading de CFD sur le Forex, les matières premières, les indices et les actions.

Avec plus de 10 ans d'expérience sur le marché et un siège social situé à Sydney, Vantage compte aujourd'hui plus de 1 000 employés travaillant dans plus de 30 bureaux à travers le monde.

Vantage est plus qu'un courtier. Il fournit un écosystème de trading fiable et une plateforme de trading plus rapide et plus simple qui permet aux clients de tirer parti des opportunités de trading.

Nous vous aidons dans vos opérations de trading en vous permettant de

trader plus intelligemment @vantage.

