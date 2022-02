Vantage patrocina a nova equipe de carros elétricos off road da McLaren

A parceria entre a Vantage e a McLaren Racing é uma união de marcas reconhecidas globalmente e que acreditam nos mesmos valores: sustentabilidade e diversidade, bem como igualdade de gênero, inclusão e representação, ao mesmo tempo em que defendem a conscientização sobre as mudanças climáticas.

A Vantage fez parceria com a equipe da McLaren Extreme E (MX) em função do conceito por trás do Extreme E. Um foco importante para a Vantage é oferecer acesso ao trading em regiões longínquas do mundo, que se alinha perfeitamente com a intenção da Extreme E de aumentar a conscientização sobre os desafios das mudanças climáticas por meio dos locais em que realiza corridas.

A Vantage se une à equipe MX da McLaren para sua estreia na série de corridas, que está apenas em seu segundo ano, com sua marca exposta no lado do chassi e no teto do carro de corrida McLaren MX. Os pilotos Tanner Foust e Emma Gilmour também exibirão as cores da Vantage em seus macacões de corrida durante a temporada de cinco corridas deste ano.

David Shayer, CEO da Vantage UK, disse:

"A parceria com a McLaren Racing é um grande passo para a Vantage. A empresa valoriza a velocidade e a inovação da mesma forma que nós. Ao longo de nosso exercício de reformulação da marca, fizemos uma profunda reflexão sobre o tipo de empresa que somos. Como parte da estratégia de acelerar nossa exposição, decidimos explorar um patrocínio em um esporte que acreditávamos que aumentaria a conscientização sobre nossos serviços aprimorados.

"Considerando que somos uma corretora que oferece tecnologia incomparável para permitir a execução rápida de trading, fazia sentido olhar para algo relacionado a corridas, e foi então que encontramos a Extreme E e a McLaren. Ficou claro imediatamente que havia alguns paralelos entre nossas marcas e setores, mas além disso, decidimos que queríamos nos envolver mais ativamente e contribuir para um esporte que aumentasse a conscientização sobre as mudanças climáticas e mostrasse nosso apoio para abordar esta questão global."

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, disse:

"Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Vantage antes de nossa primeira temporada competindo na Extreme E. É crucial que trabalhemos com parceiros que reflitam os valores de nossa equipe, e a Vantage compartilha nosso compromisso com a sustentabilidade, a inovação e o desempenho.

"Correr na Extreme E marca um novo capítulo empolgante para a McLaren Racing, e nossa parceria com a Vantage nos ajuda a dar esse passo importante na expansão de nosso portfólio de corrida, ao mesmo tempo em que acelera nossos aprendizados em sustentabilidade."

Sobre a Vantage

A Vantage é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociação de CFDs em Forex, commodities, índices e ações.

Com mais de dez anos de experiência no mercado e com sede em Sydney, a Vantage agora conta com mais de mil colaboradores/funcionários em mais de 30 escritórios globais.

A Vantage é mais do que uma corretora. Ela oferece um ecossistema de trading confiável e uma plataforma de negociação mais rápida e simples que permite aos clientes aproveitarem as oportunidades de trading.

Seja capacitado a negociar oportunidades de mercado ao

fazer trading de forma mais inteligente pela @vantage.

