Vantage rozpoczyna promocję Affiliate World Cup 2022

Konkurs dla podmiotów stowarzyszonych Affiliate World Cup 2022 trwa od 2 marca do 18 grudnia 2022 roku i składa się z dwóch rund kwalifikacyjny dla pięciu zakwalifikowanych regionów oraz Wielkiego Finału.

Pierwsza runda kwalifikacyjna odbędzie się od 2 marca do 31 maja, a druga od 1 czerwca do 31 sierpnia. Dziesięciu najlepszych uczestników z każdego regionu przejdzie do rundy finałowej, a ci, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w swoich regionach, mogą otrzymać nawet do 8000 USD.

Po zakończeniu Wielkiego Finału, który potrwa od 1 września do 18 grudnia, najlepszy podmiot stowarzyszony otrzyma nagrodę główną w wysokości 100 000 USD. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio 20 000 USD i 10 000 USD.

Konkurs zakończy się 18 grudnia 2022 roku – w tym samym dniu, w którym odbędzie się finał Mistrzostw Świata FIFA 2022.

Konkurs AWC 2022 jest otwarty zarówno dla nowych, jak i obecnych podmiotów stowarzyszonych z kwalifikujących się regionów. Zainteresowane podmioty mogą zgłosić swój udział w konkursie tutaj. Obowiązuje regulamin.

„W Vantage jesteśmy dumni z tego, że budujemy ekosystem handlowy, który jest jednocześnie wydajny i innowacyjny oraz przewyższa potrzeby naszych wytrawnych klientów z branży transakcji. Sukces w dużym stopniu zawdzięczamy bliskim relacjom z naszymi podmiotami stowarzyszonymi i brokerami ubezpieczeniowymi" – mówi Marc Despallieres, dyrektor ds. strategii w Vantage.

"Już teraz jesteśmy znani z tego, że mamy jedne z najbardziej korzystnych dla klienta i elastycznych struktur prowizji i rabatów w branży, a nasze nagrody AWC 2022 stanowią ich uwieńczenie. Bardzo się cieszymy, że jako pierwsi w branży organizujemy taki konkurs, aby należycie wynagrodzić nasze podmioty stowarzyszone za ich ciężką pracę".

Vantage jest globalnym brokerem działającym na wielu rynkach obrotu instrumentami finansowymi, który oferuje klientom dostęp do elastycznych i solidnych usług obejmujących kontrakty CFD na rynku walutowym, towarowym, wskaźników i akcji.

Vantage, dysponujący ponad dziesięcioletnim doświadczeniem na rynku, ma siedzibę w Sydney i zatrudnia przeszło 1000 pracowników w ponad 30 oddziałach na świecie.

Vantage to więcej niż broker. Firma zapewnia zaufany ekosystem transakcji oraz szybszą i prostszą platformę transakcyjną, która umożliwia klientom wykorzystanie możliwości handlowych.

Skorzystaj z możliwości rynkowych dzięki inteligentniejszym transakcjom – trade smarter @vantage.

