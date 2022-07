Vantage schließt sich mit dem Supercar Blondie zusammen, um seine globale ESG-Reise voranzutreiben.

Die in Dubai lebende Alex ist eine beliebte Influencerin, die für ihre humorvollen Videos über luxuriöse Supersportwagen bekannt ist und auf ihren Social-Media-Kanälen mehr als 75 Millionen Follower hat. In der Woche des Extreme-E-Rennens auf Sardinien, Italien, wird sie mit Vantage an der Nachhaltigkeitsinitiative Blue Carbon von Extreme E teilnehmen und Seegras im Meer pflanzen.

Dies ist die erste Zusammenarbeit von Vantage und Supercar Blondie im Bereich der ESG. Die Partnerschaft wird sich darauf konzentrieren, Innovationen für die Produktion von Elektrofahrzeugen voranzutreiben, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und den Klimawandel in den Mittelpunkt zu rücken.

Vantages eigene ESG-Reise wurde von der Leidenschaft seiner Mitarbeiter angetrieben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Mitarbeiter des Unternehmens in den verschiedenen Regionen führen seit Jahren ESG-Projekte für ihr lokales Umfeld durch, die von ehrenamtlicher Arbeit und Spenden bis hin zu Fundraising und Bildung reichen. Die globale ESG-Initiative von Vantage wird diese Bemühungen formalisieren, zusätzliche Unterstützung und Koordination bieten und es den Teams ermöglichen, Ressourcen und Ideen gemeinsam zu nutzen, um die Wirkung zu maximieren.

Dies untermauerte die Entscheidung des Unternehmens, McLaren MX Extreme E im Februar zu sponsoren.

Darüber hinaus wird das Unternehmen mehrere andere ESG-Programme durchführen, darunter eine weltweite Blutspendeaktion, Spendenaktionen für Flüchtlinge und die Unterstützung kostenloser Finanzbildungsinitiativen in Schwellenländern zur Verbesserung der finanziellen Allgemeinbildung und zur Förderung der finanziellen Unabhängigkeit.

Um dieses Programm zu steuern, hat Vantage fünf Leitprinzipien entwickelt und einen ESG-Botschafter ernannt, der das Programm koordinieren und sicherstellen wird, dass alle Ressourcen die größtmögliche Wirkung in den Bereichen erzielen, die den Menschen am wichtigsten sind.

Sofiia Starchevska, ESG-Botschafterin bei Vantage, sagte: „Für uns ist ESG mehr als nur ein Rahmen oder eine Möglichkeit, die Unternehmen und Investoren nutzen können. Jeder ist dafür verantwortlich, einen positiven Beitrag zu der Welt, in der wir leben, zu leisten. Wir wollen ESG zu einem Teil unseres täglichen Lebens machen, indem wir unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, zu ESG-Projekten beizutragen und letztlich den Gemeinschaften, in denen sie leben, etwas zurückzugeben."

Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage, sagte: „Wir freuen uns über die Unterstützung von Supercar Blondie, Sofiia und unseren Mitarbeitern, die uns auf unserem ESG-Weg begleiten. Es war klar, dass es uns wirklich am Herzen liegt, einen Beitrag für die Welt um uns herum zu leisten, und die Einführung des ESG-Programms zusammen mit unserer Zusammenarbeit mit Alex ist eine Möglichkeit, all diese Bemühungen zu konsolidieren und die Teilnahme zu fördern. Der Wille ist definitiv vorhanden. Der Kampf besteht lediglich in der Organisierung und Mobilisierung. Diese Initiativen sind erst der Anfang, und wir sind gespannt darauf, was diese gemeinsame Aktion bewirken kann."

