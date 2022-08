Vantage se připojuje k UNHCR ve světové sbírce na podporu uprchlíků a dorovnává příspěvky dolar za dolar

SINGAPUR, 1. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Vantage , mezinárodní makléřská společnost s různými aktivy, s potěšením oznamuje zahájení měsíční dárcovské kampaně ve prospěch Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), určené na pomoc uprchlíkům a vnitřně vysídleným osobám po celém světě.

Na podporu humanitárního úsilí UNHCR dorovná Vantage všechny dary od nových i stávajících klientů jedna ku jedné. Dárcovská kampaň potrvá jeden měsíc (do 30. srpna) a na základě zpětné vazby klientů může být prodloužena.

Vantage partners UNHCR for global fundraising activity for refugees, matches donations dollar-for-dollar.

Globální organizace UNHCR se věnuje záchraně životů, ochraně práv a zlepšování budoucnosti uprchlíků již 70 let. Společnost Vantage sdílí její přesvědčení, že právo požádat o azyl a najít bezpečné útočiště má každý člověk.

Podle UNHCR dnes poprvé v historii překročil počet lidí, kteří byli nuceni uprchnout před konflikty, násilím, porušováním lidských práv či pronásledováním šokující hranici 100 milionů. Jako hlavní příčiny organizace uvádí globální nedostatek potravin, klimatickou krizi, válku na Ukrajině a další mimořádné situace na mnoha místech od Afriky po Afghánistán.

Manažerka pro partnerství UNHCR Ann Moeyová k tomu uvádí: „Mezinárodní solidarita je nyní potřebná více než kdy předtím a každá složka společnosti může přispět svým dílem. Podpora od partnerů ze soukromého sektoru, jako je společnost Vantage, dodává našemu humanitárnímu úsilí tolik potřebnou energii a umožňuje nám intenzivněji pomáhat zranitelným, vysídleným komunitám po celém světě."

Aktuální fundraisingová kampaň je dalším stavebním kamenem environmentální a sociální odpovědnosti (ESG – Environmental, Social and Governance) společnosti Vantage , kterou rozvíjejí sami zaměstnanci vedeni společným cílem udělat náš svět o něco lepším. Krátce před zahájením kampaně se společnost Vantage spojila s influencerkou Supercar Blondie při zapojení do ESG iniciativy Blue Carbon na italské Sardinii. Již několik let také sponzoruje tým McLaren MX Extreme E .

Sofiia Starchevska, ambasadorka ESG ve společnosti Vantage, říká:"Když víte, že v tom nejste sami, cítíte hned mnohem více síly i nadšení. Je snadnější vidět, co dokážeme všichni společně, než každý z nás o samotě. To chceme dokázat i naší sbírkou."

„Ve společnosti Vantage víme, že psychické, emocionální a fyzické trauma z vysídlení a nutnost znovu si vybudovat život v cizí zemi je obrovskou výzvou. Doufáme, že naše iniciativa zdvojnásobí podporu uprchlíkům, kteří hledají ochranu a umožní jim začít znovu. Společně s UNHCR doufáme, že se pomoc stane naší společnou hodnotou."

O společnosti Vantage

Vantage je globální makléřská společnost s různými aktivy, která nabízí klientům přístup k rychlým a výkonným službám pro obchodování s CFD na forex, komodity, indexy a akcie.

Disponuje více než 10 lety zkušeností na trhu. Společnost Vantage nyní zaměstnává více než 1 000 zaměstnanců ve více než 30 pobočkách po celém světě.

Vantage není pouhým zprostředkovatelem. Nabízí důvěryhodný obchodní ekosystém, oceněnou obchodní aplikaci pro mobilní telefony a rychlejší, jednodušší obchodní platformu, která klientům umožňuje využívat obchodní příležitosti. Aplikace Vantage App je k dispozici na App Store a Google Play.

