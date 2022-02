Vantage sponsorem nowego zespołu McLarena w wyścigach terenowych pojazdów elektrycznych

Partnerstwo Vantage i McLaren Racing to połączenie uznanych międzynarodowych marek o zbliżonej filozofii, które wyznają te same wartości, takie jak zrównoważony rozwój i różnorodność, a także równość płci, włączenie społeczne i reprezentacja, jednocześnie działając na rzecz zwiększania świadomości zmian klimatycznych.

Vantage nawiązał partnerstwo z zespołem Extreme E (MX) McLarena ze względu na koncepcję Extreme E. Głównym celem Vantage jest zapewnianie dostępu do transakcji finansowych w odległych regionach świata, co doskonale łączy się z intencją Extreme E co do zwiększenia świadomości problemów związanych ze zmianami klimatycznymi za pośrednictwem regionów, w których odbywają się wyścigi.

Vantage dołącza do zespołu MX McLarena, debiutując w serii wyścigów, która odbywa się w tym roku dopiero po raz drugi. Marka firmy znajdzie się na boku i na dachu samochodu wyścigowego McLaren MX. Kierowcy Tanner Foust i Emma Gilmour również przywdzieją barwy Vantage na kombinezonach wyścigowych w tegorocznym sezonie złożonym z pięciu wyścigów.

David Shayer, dyrektor generalny Vantage UK, powiedział:

„Partnerstwo z McLaren Racing to dla Vantage duży krok naprzód. Podobnie jak my, McLaren ceni sobie prędkość i innowacyjność. W trakcie zmiany marki przemyśleliśmy kwestię tożsamości naszej firmy. W ramach naszej strategii przyspieszenia wzrostu zasięgu firmy zdecydowaliśmy się na zostanie sponsorem dyscypliny sportowej, która mogłaby zwiększyć wiedzę o naszych zaktualizowanych usługach.

„Biorąc pod uwagę, że jesteśmy firmą brokerską, która zapewnia niezrównaną technologię do szybkiego prowadzenia transakcji, logiczne wydawało nam się nawiązanie współpracy w zakresie wyścigów, i wtedy odkryliśmy Extreme E i McLarena. Od razu się przekonaliśmy o pewnych podobieństwach między naszymi markami i sektorami, zdecydowaliśmy jednak, że chcemy się aktywniej zaangażować i przyczyniać się do rozwoju sportu, który zwiększa świadomość zmian klimatycznych, i wyrazić nasze wsparcie w rozwiązywaniu tego globalnego problemu".

Zak Brown, dyrektor generalny McLaren Racing, stwierdził:

„Bardzo się cieszymy z partnerstwa z Vantage nawiązanego przed pierwszym sezonem współzawodnictwa w Extreme E. To ważne, że współpracujemy z partnerami, którzy podzielają wartości naszego zespołu, a Vantage, podobnie jak my, wykazuje się zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju, innowacji i osiągów. Wyścigi pod znakiem Extreme E to dla McLaren ekscytujący rozdział, a partnerstwo z Vantage pomaga nam w podjęciu tego ważnego kroku w kierunku rozszerzenia działalności związanej z wyścigami, jednocześnie przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju".

Vantage

Vantage jest globalnym brokerem działającym na wielu rynkach obrotu instrumentami finansowymi, który oferuje klientom dostęp do elastycznych i solidnych usług obejmujących kontrakty CFD na rynku walutowym, towarowym, wskaźników i akcji.

Vantage, dysponujący ponaddziesięcioletnim doświadczeniem na rynku, ma siedzibę w Sydney i zatrudnia przeszło 1000 pracowników w ponad 30 oddziałach na świecie.

Vantage to więcej niż broker. Firma zapewnia zaufany ekosystem transakcji oraz szybszą i prostszą platformę transakcyjną, która umożliwia klientom wykorzystanie możliwości handlowych.

Skorzystaj z możliwości rynkowych dzięki inteligentniejszym transakcjom - trade smarter @vantage.

