Vantage становится спонсором команды McLaren по гонкам на электромобилях по бездорожью

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Vantage

Feb 16, 2022, 04:16 ET

ЛОНДОН и СИНГАПУР, 16 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- Международная брокерская компания Vantage объявила о начале многолетнего сотрудничества с командой McLaren Racing в качестве ее официального партнера на гонках Extreme E 2022. Об этом было объявлено в преддверии сезона 2022 года, который стартует с гонки Desert x Prix в Саудовской Аравии 19 и 20 февраля.

Extreme E — это новая концепция в индустрии автоспорта. По правилам команды соревнуются в гонках по бездорожью за рулем ультрасовременных электрических внедорожников для повышения осведомленности о проблеме изменения климата.

David Shayer, CEO, Vantage UK, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, pictured with the McLaren Extreme E 2022 race car.
David Shayer, CEO, Vantage UK, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, pictured with the McLaren Extreme E 2022 race car.
David Shayer, CEO, Vantage UK, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing
David Shayer, CEO, Vantage UK, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing
Vantage is an Officer Partner of McLaren Extreme E (MX) team, with its branding featured on the chassis side and roof of the race car.
Vantage is an Officer Partner of McLaren Extreme E (MX) team, with its branding featured on the chassis side and roof of the race car.
David Shayer, CEO, Vantage UK, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing, pictured with the McLaren Extreme E 2022 race car. David Shayer, CEO, Vantage UK, and Zak Brown, CEO, McLaren Racing Vantage is an Officer Partner of McLaren Extreme E (MX) team, with its branding featured on the chassis side and roof of the race car.

Новое партнерство между Vantage и McLaren Racing — это союз единомышленников, всемирно признанных брендов, которые разделяют одни и те же ценности: устойчивое развитие и разнообразие, а также гендерное равенство, инклюзивность и репрезентативность, стремясь внести свой вклад в борьбу с изменением климата.

Vantage стала партнером команды McLaren Extreme E (MX), исходя из принципов, на которых основаны соревнования Extreme E. Ключевым направлением деятельности компании является предоставление доступа к торговле пользователям из самых отдаленных регионов. Это согласуется с намерением Extreme E повысить осведомленность о проблемах, связанных с изменением климата, проводя гонки там, где последствия таких проблем заметны сильнее всего.

Vantage поддержит команду McLaren MX в ее дебютном сезоне в соревнованиях. Эта серия гонок проводится всего второй год подряд. Брендинг Vantage был нанесен на шасси и крышу гоночного автомобиля McLaren MX. Пилоты Таннер Фауст (Tanner Foust) и Эмма Гилмор (Emma Gilmour) также будут выступать в цветах Vantage в течение сезона — в этом году он состоит из пяти гонок.

Глава компании Vantage UK Дэвид Шэйер (David Shayer) заявил следующее:

«Партнерство с McLaren Racing — это заметный шаг вперед для Vantage. Эта компания ценит скорость и инновации так же сильно, как и мы. В ходе ребрендинга мы задумались о том, что мы за компания. В рамках стратегии по расширению географии нашего пристутствия мы рассмотрели возможности, которые кроются в спортивном спонсорстве. Как нам кажется, это могло бы повысить осведомленность о предлагаемых нами услугах.

Мы предоставляем клиентам уникальные брокерские технологии — с их помощью сделки закрываются гораздо быстрее. Гонки были очевидным выбором. Мы обратились к Extreme E и McLaren. Между нашими видами деятельности есть много общего. Было решено принимать более активное участие в этом виде спорта, одновременно освещая проблему изменения климата и делая вклад в ее решение».

Генеральный директор компании McLaren Racing Зак Браун (Zak Brown) отметил:

«Мы рады начать сотрудничать с компанией Vantage. Первый сезон соревнований Extreme E не за горами. Крайне важно окружить себя партнерами, которые разделяют ценности нашей команды, а Vantage всегда демонстрировала приверженность принципам устойчивого развития, внедрению инноваций и повышению производительности. 

Участие в Extreme E — это невероятное приключение для команды McLaren Racing. За счет партнерства с компанией Vantage мы сделали важный шаг на пути к расширению нашего гоночного портфеля и к достижению наших целей в области устойчивого развития».

https://www.vantagemarkets.com/sponsorship/mclaren/

Информация о компании Vantage
Vantage — это международная брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на бирже Forex, а также сырьевыми товарами, индексами и акциями.

Компания ведет свою деятельность уже более десяти лет. Главный офис Vantage расположен в Сиднее (Австралия). У компании более тысячи сотрудников, которые трудятся в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает целую торговую экосистему на основе быстрой и простой в использовании платформы для торгов.

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@vantage.

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SOURCE Vantage

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