Vantage становится спонсором команды McLaren по гонкам на электромобилях по бездорожью

Новое партнерство между Vantage и McLaren Racing — это союз единомышленников, всемирно признанных брендов, которые разделяют одни и те же ценности: устойчивое развитие и разнообразие, а также гендерное равенство, инклюзивность и репрезентативность, стремясь внести свой вклад в борьбу с изменением климата.

Vantage стала партнером команды McLaren Extreme E (MX), исходя из принципов, на которых основаны соревнования Extreme E. Ключевым направлением деятельности компании является предоставление доступа к торговле пользователям из самых отдаленных регионов. Это согласуется с намерением Extreme E повысить осведомленность о проблемах, связанных с изменением климата, проводя гонки там, где последствия таких проблем заметны сильнее всего.

Vantage поддержит команду McLaren MX в ее дебютном сезоне в соревнованиях. Эта серия гонок проводится всего второй год подряд. Брендинг Vantage был нанесен на шасси и крышу гоночного автомобиля McLaren MX. Пилоты Таннер Фауст (Tanner Foust) и Эмма Гилмор (Emma Gilmour) также будут выступать в цветах Vantage в течение сезона — в этом году он состоит из пяти гонок.

Глава компании Vantage UK Дэвид Шэйер (David Shayer) заявил следующее:

«Партнерство с McLaren Racing — это заметный шаг вперед для Vantage. Эта компания ценит скорость и инновации так же сильно, как и мы. В ходе ребрендинга мы задумались о том, что мы за компания. В рамках стратегии по расширению географии нашего пристутствия мы рассмотрели возможности, которые кроются в спортивном спонсорстве. Как нам кажется, это могло бы повысить осведомленность о предлагаемых нами услугах.

Мы предоставляем клиентам уникальные брокерские технологии — с их помощью сделки закрываются гораздо быстрее. Гонки были очевидным выбором. Мы обратились к Extreme E и McLaren. Между нашими видами деятельности есть много общего. Было решено принимать более активное участие в этом виде спорта, одновременно освещая проблему изменения климата и делая вклад в ее решение».

Генеральный директор компании McLaren Racing Зак Браун (Zak Brown) отметил:

«Мы рады начать сотрудничать с компанией Vantage. Первый сезон соревнований Extreme E не за горами. Крайне важно окружить себя партнерами, которые разделяют ценности нашей команды, а Vantage всегда демонстрировала приверженность принципам устойчивого развития, внедрению инноваций и повышению производительности.

Участие в Extreme E — это невероятное приключение для команды McLaren Racing. За счет партнерства с компанией Vantage мы сделали важный шаг на пути к расширению нашего гоночного портфеля и к достижению наших целей в области устойчивого развития».

https://www.vantagemarkets.com/sponsorship/mclaren/

Информация о компании Vantage

Vantage — это международная брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на бирже Forex, а также сырьевыми товарами, индексами и акциями.

Компания ведет свою деятельность уже более десяти лет. Главный офис Vantage расположен в Сиднее (Австралия). У компании более тысячи сотрудников, которые трудятся в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает целую торговую экосистему на основе быстрой и простой в использовании платформы для торгов.

Воспользуйтесь торговыми возможностями вместе с

@vantage.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1745450/2F1A8026_edited_Pic_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1745452/2F1A8043_edited_Smile_Pic_2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1745453/MX_2022_Low3QL_40_Pic_3.jpg

SOURCE Vantage