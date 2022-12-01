Vantage, ticareti daha etkileşimli hale getirmek için Sosyal Ticareti başlattı

Vantage uygulaması daha fazla telefon modelinde de mevcuttur

PORT VILA, Vanuatu, 1 Aralık 2022 /PRNewswire/-- Çok varlıklı broker Vantage (ya da "Vantage Markets"), Vantage Uygulamasında sosyal ticaret başlatarak hem normal ticareti hem de sosyal ticareti destekleyen hepsi bir arada ticaret uygulaması olmasını sağladı.

Lian Jie, Assistant App Marketing Director, Vantage Vantage introduces Social Trading to make trading more interactive

Sosyal ticaret, ticareti sosyal bir etkinliğe dönüştüren yenilikçi bir özelliktir. Deneyimli tüccarlar ticaret stratejilerini sinyal sağlayıcıları olarak paylaşabilirler. Acemi tüccarlar çok sayıda sinyal sağlayıcısını takip edebilecek, deneyimli yatırımcılardan içgörüler edinebilecek ve başkalarının ticaretini yansıtarak stratejilerini takas edebilecek.

Vantage Uygulaması, Döviz, Emtia, Endeks, Enerji, Hisse Senedi, ETF ve Tahviller üzerindeki CFD'ler de dahil, 1000'i aşkın ticaret aracına erişim sağlar.

Sezgisel bir uygulama içi navigasyon özelliğine sahiptir ve çok kapsamlı grafikler, teknik araçlar, emir türleri, kişiselleştirilmiş ticaret raporları ve uyarıları sunar. On dört dilde sunulan Vantage Uygulaması, Trading Central ve FX Street tarafından desteklenen pazar analizi ve pazar haberleri de sunmaktadır.

Mobil merkezli pazarlarda mobil ticaret talebinin artmasıyla birlikte, Vantage Uygulaması artık iOS ve Android cihazların yanı sıra OPPO, VIVO, Huawei, Xiaomi ve Samsung cihazlarında destekleniyor.

Vantage Uygulama Pazarlama Müdür Yardımcısı Lian Jie, yeni özelliğin geleneksel CFD endüstrisinde nasıl devrim yarattığını açıklıyor. "Aktif yatırımcı profilimiz gençleştikçe, müşterilerimiz geleneksel ticaret yöntemlerinin ötesine geçen sosyal ticaret gibi yenilikçi ticaret yöntemlerini keşfetmeye ve benimsemeye daha istekli oldu. Vantage olarak, teknolojinin ve yenilikçiliğin sınırları nasıl aşabileceğini anlıyoruz, bu yüzden gelecek neslin ihtiyaçlarını karşılamak ve tüm müşterilerimiz için sorunsuz ve uygun bir deneyim sağlamak için Vantage uygulamamızda teknolojinin gücünü kullandık."

Vantage Hakkında

Vantage (Vantage Global Limited (VFSC 700271) ) müşterilerinin Döviz, Emtia, Endeks, Hisse Senedi, ETF ve Tahvil alım satımı için hızlı ve güçlü bir hizmete erişmelerini sağlayan küresel, çok varlıklı bir aracı kurumdur.

On üç yılı aşkın pazar deneyimiyle Vantage'ın şu anda 30'dan fazla küresel ofiste 1000'den fazla çalışanı vardır.

Vantage bir aracı kurumdan daha fazlasıdır. Güvenilir bir ticaret ekosistemi, ödüllü bir mobil ticaret uygulaması ve müşterilerin ticaret fırsatlarından yararlanmasını sağlayan kullanıcı dostu bir ticaret platformu sunar. App Store veya Google Play'den Vantage uygulamasını indirin.

Ticaret @vantage ile daha akıllı

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1957611/image_1.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/1957892/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

SOURCE Vantage