Vantage запускает промоакцию Affiliate World Cup 2022

Это первый конкурс мирового масштаба, организованный компанией Vantage для своих партнеров. Конкурс вдохновлен футболом — видом спорта, который любят во всем мире.

Affiliate World Cup 2022 пройдет со 2 марта по 18 декабря 2022 года. Предусмотрено два квалификационных раунда для пяти регионов, победители которых выйдут в финал.

Первый квалификационный раунд пройдет со 2 марта по 31 мая, а второй — с 1 июня по 31 августа. Десять победителей из каждого региона выйдут в финал, а те, кто займут первые три места в своих регионах, получат до 8000 долларов США.

Финальный этап пройдет с 1 сентября по 18 декабря. Наш лучший партнер уйдет с главным призом — 100 000 долларов США. За второе и третье место положено 20 000 и 10 000 долларов соответственно.

Конкурс завершится 18 декабря 2022 года, в день финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

В AWC 2022 могут принять участие как новые, так и текущие партнеры, ведущие свою деятельность в соответствующих регионах. Регистрация для участия в конкурсе проводится по этой ссылке. На данное предложение распространяются применимые положения и условия.

«Компания Vantage гордится своей экосистемой, ее эффективностью и инновационностью. Функционал данной системы выходит за рамки потребностей даже самых опытных трейдеров. Значительная часть нашего успеха заключается в тесных отношениях с нашими партнерами и банковскими учреждениями, — заявил директор по стратегическому развитию компании Vantage Марк Депальер (Marc Despallieres). —

Это общеизвестный факт: у нас одни из самых низких комиссий, также мы предлагаем гибкую систему скидок плюс возможность выиграть в AWC 2022. Мы рады стать первыми организаторами подобного мероприятия и вознаградить наших партнеров за их тяжелый труд».

Информация о компании Vantage

Vantage — это международная брокерская компания, управляющая рядом активов и предлагающая своим клиентам доступ к высокотехнологичным сервисам для торговли CFD-контрактами на бирже Forex, а также сырьевыми товарами, индексами и акциями.

Компания ведет свою деятельность уже более 10 лет. В настоящее время в компании Vantage работают более тысячи сотрудников в 30 с лишним офисах по всему миру.

Vantage — это больше, чем брокер. Компания предлагает целую торговую экосистему на основе быстрой и простой в использовании платформы для торгов.

Воспользуйтесь торговыми возможностями вместе с @vantage.

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SOURCE Vantage