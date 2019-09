VAPORESSO a lancé COREX, sa dernière technologie de base

Au cours des dernières années, VAPORESSO a remarqué une grande demande en matière de technologie de chauffage rechargeable sur le marché. Les fumeurs qui tentent d'utiliser des cigarettes électroniques comme une alternative aux vieilles habitudes sont à la recherche d'une sensation plus familière. Selon les commentaires généraux des utilisateurs, ils cherchent à tirer une plus grande satisfaction de la nicotine, une meilleure expérience de goût et un appareil qui dure.

Tenant compte de ces commentaires, VAPORESSO a consacré 4 ans à créer une technologie révolutionnaire qui, selon nous, est la réponse à tous ces problèmes. Après des recherches complètes, des essais et une optimisation sur des prototypes, VAPORESSO présente enfin sa nouvelle technologie de base au public : COREX.

COREX est conçue explicitement pour les appareils rechargeables et fait passer un cap à la technologie de base en céramique cellulaire.

PERFECTIONNÉE POUR LA DÉLIVRANCE DE NICOTINE

L'un des principaux points forts de COREX, est sa capacité à fournir une délivrance de nicotine plus élevée de 67 % par rapport aux appareils classiques. En raison de la dimension des pores et de leur distribution optimale, ainsi que de l'élément de chauffage en treillis intégré, elle peut pleinement vaporiser le liquide et ainsi en tirer le maximum.

SAVEUR EXCEPTIONNELLE

Les trous d'entrée microporeux répartis de façon uniforme permettent une circulation de la chaleur et du liquide facile et rapide dans tout l'appareil. De plus, en intégrant un élément de chauffage en treillis dans le matériau en céramique cellulaire, l'appareil dispose d'une plus grande zone de contact de tous les côtés de la bobine. C'est pourquoi COREX produit des nuages de fumée plus lisses et restitue intégralement le goût des différents e-liquides.

En outre, COREX peut atteindre la température d'atomisation parfaite en 0,02 s dès la première bouffée, ce qui signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin d'attendre que l'appareil se réchauffe.

DURABILITÉ

Bien plus qu'une satisfaction éphémère, COREX a la capacité de durer plus longtemps. Après l'expérience idéale de la première bouffée, chaque bouffée suivante, de la deuxième à la dernière, peut continuer à vous procurer la même sensation.

Qui plus est, COREX offre une meilleure durabilité que les autres bobines. Le fait qu'elle ait moins de 1/5 de la conductivité thermique de la céramique d'oxyde d'aluminium, combiné avec l'unique céramique cellulaire optimisée, fait de COREX l'une des bobines les plus durables du marché.

Grâce à sa capacité de délivrance de nicotine, sa saveur exceptionnelle et sa durabilité, COREX sera le choix idéal pour les futures technologies de base appliquées dans les appareils rechargeables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/998592/COREX.jpg

SOURCE VAPORESSO