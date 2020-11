VAPORESSO a parrainé la soirée de charité de l'East Lancashire Hospice « Modfather Vapes »

« L'argent récolté pour l'hospice servira à aider de nombreuses personnes et leurs familles. Nous sommes une entreprise qui est fière de rendre à notre communauté et nous sommes impatients de le faire à nouveau. Nous espérons ainsi pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin », a déclaré le propriétaire de Modfather Vapes.

D'après les réactions de l'équipe d'accueil, l'événement a été très bien accueilli. Les gens aiment aider les autres, et c'était une façon idéale pour eux de montrer leur gentillesse tout en recevant des appareils de vapotage à un prix réduit. Le spectacle en direct a duré 7 heures et a été suivi par plus de 2 000 personnes, qui ont fait plus de 2 600 commentaires. L'événement a permis de récolter une importante somme d'argent, qui a été donnée à l'East Lancashire Hospice.

En tant que sponsor principal de l'événement, VAPORESSO a pleinement soutenu Modfather Vapes dans l'organisation de l'événement et a proposé de fournir les produits de vapotage les plus récents pour la vente aux enchères de la vente de charité. La soirée a été un grand succès et les Modfather Vapes ont décidé d'organiser fréquemment des émissions similaires sur leur page Facebook officielle afin de collecter des fonds pour les autres institutions dans le besoin.

Propriété du géant mondial de la R&D du vapotage et de la première société cotée en bourse de l'industrie du vapotage, SMOORE International, VAPORESSO a hérité du sens des responsabilités de l'entreprise. VAPORESSO fait preuve d'une grande passion pour apporter des contributions à la société, non seulement grâce à ses produits de vapotage innovants et de haute qualité, mais aussi en rendant aux communautés dans le besoin. Pendant la pandémie, VAPORESSO a utilisé son canal POWERSHOP pour aider ses partenaires internationaux et les magasins locaux du Royaume-Uni à passer les tests.

Quel que soit le secteur ou l'entreprise, cette année est destinée à être une année inhabituelle tout du long. Ce n'est qu'avec un fort sens de la responsabilité sociale et une volonté de se soutenir mutuellement que nous pourrons surmonter ces difficultés ensemble.

