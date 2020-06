VAPORESSO annonce la relocalisation de son siège mondial

Avec l'espoir infini d'un avenir meilleur, VAPORESSO a emménagé dans un tout nouvel immeuble de bureaux sous la direction de sa société mère SMOORE. Cela ne symbolise pas seulement la satisfaction et la joie, mais signifie également faire un premier pas essentiel vers un objectif plus ambitieux à un point de départ plus élevé. Avec le soutien total de SMOORE, VAPORESSO a investi dans l'embauche d'une équipe professionnelle de designers d'intérieur et d'extérieur pour faire en sorte que le nouveau bureau respire l'esprit de la marque, des petits détails à l'esprit artisanal global.

Comme le bureau a été conçu pour une marque de vapoteuses, il utilise de nombreux éléments accrocheurs, dont des cadres et des balustrades aux couleurs vives, un escalier en colimaçon qui va du cinquième étage jusqu'au toit, de nombreux canapés colorés de style vintage et capitonné, des briques apparentes, et bien d'autres choses encore, offrant de nombreux endroits idéaux pour la photographie. Alors que l'intérieur est coloré et amusant, l'extérieur du bâtiment est noir et blanc, de sorte que lorsque les gens entrent et sortent du bâtiment, un contraste visuel net est créé, montrant les différents côtés du style cool et unique de VAPORESSO. Les décorations omniprésentes créent un environnement détendu et agréable, qui neutralise la fadeur de l'atmosphère traditionnelle des bureaux et apporte à chaque employé qui y travaille le sentiment d'une expérience cinq étoiles.

Après s'être rapidement adaptée au nouvel environnement de bureau, l'équipe de VAPORESSO s'est consacrée à la prochaine étape de travail intense. Il y aura peut-être de nombreuses difficultés cette année, mais avec l'amélioration de l'environnement de bureau, les membres de VAPORESSO estiment que même s'ils doivent faire face à davantage de défis, ceux-ci pourront être résolus à terme, permettant à VAPORESSO d'atteindre ses objectifs étape par étape.

Bien que le projet de relocalisation soit arrivé à son terme, le voyage de VAPORESSO vient tout juste de commencer depuis cette norme élevée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1194177/Vaporesso_new_office.jpg

SOURCE VAPORESSO