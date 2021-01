Vaporesso arbeitet mit lokalen Vape-Shops zusammen, um bedürftigen Menschen in Frankreich zu helfen

SHENZHEN, China, 8. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Die international renommierte Vape-Marke Vaporesso engagiert sich über ihr Vaporesso CARE-Programms für die wachsende Zahl von bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt. Im Rahmen dieser Initiative halfen an Heiligabend 2020 17 teilnehmende Vape-Shops in ganz Frankreich dabei, Hilfslieferungen von Lebensmitteln in ihren Heimatorten zu verteilen. Weitere Lieferungen sollen im neuen Jahr folgen, um bedürftige Menschen zu unterstützen, die von den Folgen der Coronakrise betroffen sind.