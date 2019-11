Vaporesso asiste a Vaper Expo UK 2019

Jack Sanders, director creativo, señaló: "Hubo más de 10.000 asistentes a la exposición y fue maravilloso encontrarnos con viejos seguidores y conseguir otros nuevos. A la gente le impresionó mucho la calidad de los dispositivos que exhibimos, en especial, GEN, Degree y PodStick. A cada instante recibíamos excelentes comentarios y opiniones sobre los colores, la potencia y la calidad de fabricación".

Eventos en vivo

Es difícil imaginar una exhibición de vapeo sin algunos eventos emocionantes en vivo, y Vaporesso lo sabe muy bien. Además de las transmisiones en vivo en la cuenta oficial de Instagram de Vaporesso, la compañía tenía también un par de ases extra bajo la manga.

El Bingo Roller fue una manera ideal de entregar algunos productos nuevos a asistentes afortunados a la exposición. Vaporesso llevó el juego estilo bingo para que los visitantes tuvieran una oportunidad de ganar. Y todos ganaron. Había una oportunidad cada seis de ganar el primer premio, consistente en un producto nuevo de Vaporesso; el resto de los números incluían premios tales como camisetas, bolsas, bolígrafos y muchos otros artículos de recuerdo de Vaporesso.

En el escenario principal, Vaporesso se presentó inmediatamente después de la actuación en vivo de Professor Green, que mostró parte de su material nuevo y viejo. Doctor Vapes demostró también que puede actuar junto a los mejores y presentó su nuevo rap de vapeo "The Doctor - In The Clouds". Vaporesso se presentó inmediatamente después, puso a la multitud en la bruma e hizo que todos parecieran un montón de zombis caminando en las nubes; luego, repartió cientos de regalos y premios entre el público.

La fiesta posterior

Después del primer día de la exposición, Vaporesso organizó una fiesta privada para celebrar algunos de sus productos más nuevos. Hubo más de 70 invitados, entre ellos, la importante cantante clásica Camilla Kerslake, la modelo y estrella de televisión Danielle Lloyd, la actriz, presentadora y cantante Tyne-Lexy Clarson, junto a muchos admiradores y defensores de Vaporesso.

Durante toda esta deliciosa velada acompañada de helado de óxido de nitrógeno, canapés y cócteles, los asistentes disfrutaron de actuaciones en vivo de camareros cantantes, un sorprendente saxofonista LED (Tommy Sax) y el director creativo Jack Sanders, anfitrión de los eventos.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de ganar muchos grandes premios durante la noche tomándose fotos y presentándolas a sus amigos en las redes sociales, lo cual llenó la fiesta de momentos apasionantes.

