VAPORESSO fait don de plus de 70 millions de rupiahs aux Indonésiens touchés par la pandémie

La marque de vapotage de renommée internationale, VAPORESSO, a lancé une initiative caritative sur le marché indonésien pour son dispositif XROS. Afin d'aider les communautés à faible revenu dans le contexte de la pandémie, l'entreprise fait don de 10 000 rupiahs pour chaque XROS vendu dans les magasins de vapotage locaux. Les fonds sont utilisés pour acheter de la nourriture ainsi que des articles de première nécessité.

L'initiative de VAPORESSO a suscité l'enthousiasme des magasins de vapotage et des habitants dans le besoin. « L'argent recueilli dans le cadre de l'initiative servira à acheter du riz et des aliments qui seront distribués aux personnes dans le besoin », a déclaré le propriétaire d'un magasin de vapotage participant à l'événement.

Jusqu'à maintenant, les dons ont atteint 70 millions de roupies indonésiennes. Cette somme a permis d'aider des chômeurs, des personnes à faible revenu et leurs familles, ainsi que des maisons de soins à Jakarta.

L'événement VAPORESSO CARE est venu en aide à plus de 1 200 familles indonésiennes jusqu'à présent, et la société espère que les activités caritatives de l'entreprise permettront d'en aider beaucoup plus.

Aider les communautés dans le besoin

Le géant du vapotage SMOORE International, propriétaire de VAPORESSO, a hérité d'un grand sens des responsabilités et d'une grande passion pour contribuer à la société. En plus de proposer des produits de vapotage novateurs et de grande qualité, l'entreprise redonne aussi aux communautés dans le besoin.

VAPORESSO a lancé son projet VAPORESSO CARE au début de 2020, dès l'apparition de la pandémie de COVID-19, en vue d'aider les magasins locaux et les communautés dans le besoin.

De plus, l'entreprise a parrainé diverses soirées de vente aux enchères caritatives et a entrepris des initiatives caritatives par le biais de ses partenaires du monde entier. Les événements internationaux visent à venir en aide à toutes les communautés pendant la pandémie et plus encore.

À propos de VAPORESSO XROS

Déterminé à aider les communautés et à préserver la santé et le bien-être de ses clients, VAPORESSO a choisi le dispositif XROS pour parrainer la campagne VAPORESSO CARE en Indonésie.

Le XROS est l'un des systèmes pod MTL les plus novateurs et les mieux faits. Le produit offre une expérience d'inhalation et dans la gorge personnalisable grâce au système de réglage du débit d'air intégré. Il est conforme aux règlements fédéraux sur le vapotage à l'échelle mondiale et a reçu la certification de sécurité par des laboratoires d'essais internes et indépendants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1337343/Pic.jpg

SOURCE VAPORESSO