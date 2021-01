Vaporesso publie « Together We Can! », une vidéo pour mettre en confiance et responsabiliser la communauté du vapotage

Au premier rang de toute l'industrie de la cigarette électronique, les boutiques de tabac jouent un rôle crucial dans le marché du vapotage. Ils apportent des produits fiables aux consommateurs tout en recevant un retour du marché qu'ils transmettent à la marque. Les entreprises de vapotage sont des piliers essentiels du secteur. L'objectif de Vaporesso est de construire une communauté plus forte afin que les voix soient bien entendues et que la communication soit plus facile.

Avec plus de 1 000 boutiques de cigarettes électroniques dans le monde, le Power Shop est une initiative de Vaporesso destinée à soutenir l'industrie internationale du vapotage en améliorant la coopération entre les fabricants, les magasins et les consommateurs. Elle soutient également les magasins de vapotage avec le marketing et les ventes, ou encore les fournitures liées à la Covid-19. Les magasins de tabac de la communauté peuvent également choisir de s'entraider et de se développer ensemble.

Pendant la pandémie, Vaporesso a distribué des équipements de protection individuelle aux magasins fortement touchés par la COVID-19. À ce jour, Vaporesso a déjà fait don de plus d'un million de dollars américains à des partenaires de Vaporesso dans le cadre du projet Power Shop.

Au cours de l'année écoulée, les magasins de cigarettes électroniques ont eu du mal à rester en activité en raison de la pandémie et des réglementations. « La vidéo reflète le chemin parcouru avec nos partenaires au cours de l'année écoulée. Il y a des défaites et des victoires, des moments difficiles et des réussites. Cependant, nos partenaires ne sont jamais seuls. Il y a des milliers d'amis et de partenaires qui se soutiennent et s'entraident au sein de la communauté Vaporesso Power Shop. Nous avons traversé l'année 2020 en nous soutenant mutuellement, et nous croyons fermement que notre communauté deviendra encore plus forte et connaîtra une année plus radieuse en 2021 », a déclaré Simon Lai, PDG de Vaporesso.

Vaporesso demande que davantage de boutiques de vapotage dans le monde entier rejoignent la communauté Vaporesso Power Shop et contribuent à façonner un avenir meilleur pour l'industrie de la cigarette électronique.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1421948/Powershop.mp4

Related Links

http://www.vaporesso.com



SOURCE VAPORESSO