Varejista global de moda SHEIN anuncia o Primeiro Desafio SHEIN X 100K com juízes convidados: Khloé Kardashian, Law Roach, Christian Siriano, Jenna Lyons e Laurel Pantin

Os 5 finalistas ganharão a oportunidade de viajar para Los Angeles para a final e uma chance única de ser treinados pelos jurados (one on one) durante o desafio final: Be You! . O designer vencedor será anunciado no último episódio da série: domingo, 12 de setembro , e levará para casa o grande prêmio de US$ 100.000.

As criações deste designer SHEIN X serão apresentadas durante o show de moda virtual de Outono/Inverno 2021 da SHEIN, transmitido a milhões de espectadores em todo o mundo. A série do desafio SHEIN x 100K começa no domingo, 22 de agosto, pelo aplicativo gratuito da SHEIN, e também pelos canais oficiais da SHEIN no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook.

A SHEIN lançou o programa designer SHEIN X em janeiro de 2021. O programa em andamento tem como objetivo oferecer a designers de moda emergentes a oportunidade de fazer parceria com a SHEIN e levar suas marcas a novos patamares. O programa on-line da série é uma das muitas grandes iniciativas filantrópicas da marca em 2021, e tem como objetivo reunir as pessoas para celebrar a moda.

Baixe o aplicativo SHEIN para iPhone ou Android na Apple App Store ou acesse www.shein.com para obter mais informações.

Datas dos episódios

domingo, 22 de agosto de 2021 (14:00 - PST)

domingo, 29 de agosto de 2021 (14:00 - PST)

domingo, 5 de setembro de 2021 (14:00 - PST)

domingo, 12 de setembro de 2021 (14:00 - PST)

Sobre a SHEIN X:

A SHEIN X oferece a ilustradores e designers de moda emergentes a oportunidade de fazer parceria com a SHEIN e levar seus projetos e marcas a novos patamares. Especificamente desenvolvida para compensar questões de violação recorrente no setor, a SHEIN X oferece oportunidades para talentos emergentes para aumentar seus fluxos de receita, ganhar exposição e lidar com o grande público da Geração Z em todo o mundo.

A plataforma levará o produto e a marca do designer para a imensa base global de consumidores da SHEIN, ao mesmo tempo em que destacará a identidade e estilo únicos da marca. A SHEIN trabalhará em estreita colaboração com os designers, desde a fase de início até a criação de amostras, produção e distribuição (por meio do site da SHEIN).

Clique AQUI para se inscrever para SHEIN X

Sobre a SHEIN:

Fundada em 2008, a SHEIN é uma varejista eletrônica de fast fashion com uma rede global que abrange 220 países e regiões. Aqui na SHEIN, valorizamos não nossas roupas, mas a variedade. É por isso que lançamos 500 novos itens de moda diariamente, oferecendo a nossas clientes uma variedade vibrante de roupas femininas de tendência, que podem misturar e combinar como quiserem. Fazemos isso porque acreditamos que as roupas que usamos refletem nossas personalidades e queremos empoderar as mulheres de hoje para que explorem e expressem sua individualidade. Com vasta variedade que oferecemos, nossas clientes podem criar o visual perfeito que reflete sua individualidade. Resumindo, nós ajudamos você a criar você. Para saber mais sobre a SHEIN, siga-nos em shein.com, instagram.com/sheinofficial e youtube.com/shein.

