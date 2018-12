Varejistas mostram otimismo com crescimento do setor durante evento CREDZ/Visa

SÃO PAULO, 3 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- O varejo está otimista com as perspectivas do setor em 2019. A constatação foi feita nos debates e apresentações realizadas em evento que reuniu mais de 300 varejistas esta semana em São Paulo. O encontro foi uma iniciativa da CREDZ, bandeira e administradora de cartão de crédito, e da Visa, empresa líder em pagamentos digitais no mundo. As duas empresas fecharam parceria que reforça esse otimismo. O acordo vai disponibilizar a todos os portadores de cartões da CREDZ (que somam 1 milhão) a troca de seus plásticos atuais por cartões internacionais. Será o primeiro cartão com duas bandeiras no Brasil.

Na ocasião, José Renato Borges, presidente da CREDZ, e Fernando Teles, country manager da Visa, disseram aos participantes que a parceria estratégica entre as duas empresas alavancará o varejo brasileiro por meio do co-branded CREDZ Visa, já que os clientes da CREDZ passam a contar também com os serviços, inovações e soluções da Visa, internacionalmente. O principal objetivo, segundo eles, é incrementar as vendas, atrair e fidelizar clientes.

CEOs de importantes redes de varejo como Ahmad Yassin, da VESTCASA; Alexandre Mazine, da CENTER MEGA; Carlos de Araujo, da TENT BEACH e TOWN & COUNTRY; Osvaldo Nunes, da CHOCOLÂNDIA e Roberto Restum, do Grupo TBFG composto pelas marcas POLO WEAR, PLANET GIRLS, HOT POINT e TOP BRANDS e representantes do mercado financeiro, mostraram no evento seus planos de expansão e análises sobre o setor, prevendo crescimento do movimento do varejo no próximo ano. Todos mostraram que a parceria CREDZ Visa vai trazer crescimento nas vendas e conquistas importantes para todos em 2019. O entusiasmo cresce principalmente com as novidades que estão a caminho nos próximos anos.

O otimismo foi reforçado também por palestra do ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, da Tendências Consultoria, que falou durante o encontro e afirmou que o consumo da família vem crescendo nos últimos meses e deve manter essa tendência. Além disso, segundo Maílson, o consumo do governo deve crescer: "A confiança de todos melhorou, o que ajuda a aumentar o consumo e o crédito." Para o ex-ministro, no entanto, o país precisa evitar a insolvência fiscal e para isso é fundamental a aprovação da Reforma da Previdência. "Esse é o primeiro obstáculo que o próximo governo enfrentará", afirma Maílson da Nóbrega.

Por sua vez, Marcelo Ferraz, executivo da XP Investimentos presente ao encontro, prevê que o varejo pode ter bom desempenho em 2019, mas lembrou que para isso é preciso seguir três vertentes: trabalhar em multicanais, investir mais e melhor em experiências em equipe de vendas e apostar em parcerias (em redes). "Esse sucesso se comprova nesse projeto entre CREDZ e Visa", ressaltou. Ferraz destacou ainda que é preciso entender o varejo e focar na produtividade, utilizando ferramentas tecnológicas para alcançar esses objetivos.

O evento contou com importantes lideranças do varejo e também com Cassio Casseb, conselheiro de várias empresas, ex-presidente do Banco do Brasil e do Grupo Pão de Açúcar e Rodrigo Bochicchio, diretor de Marketing da Visa.

