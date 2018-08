VARIDESK® y J.J. Barea de los Mavericks de Dallas se asocian para renovar escuelas en Puerto Rico y donar escritorios y artículos escolares

Hace varios meses, VARIDESK, una empresa que ofrece soluciones de espacios de trabajo activos, desde escritorios ajustables en altura, hasta soluciones de almacenamiento, hasta paredes móviles, adquirió una compañía que crea escritorios estudiantiles para usar de pie. "Muchas escuelas en Puerto Rico casi fueron totalmente destruidas, y muchas de las escuelas existentes se están consolidando sin suficientes recursos", dijo Jason McCann, CEO y cofundador de VARIDESK. "Queríamos ayudar con una solución inmediata que tenga un impacto duradero y prepare a los estudiantes para el éxito".

Esto condujo a una asociación con J.J. Barea. De origen puertorriqueño, J.J. asistió a la Academia Inmaculada Concepción en Mayagüez. Volvió a su alma máter y tres de las otras escuelas más afectadas en la parte occidental de la isla. Juntos, J.J., VARIDESK y voluntarios comunitarios, ayudaron a construir escritorios y pintar y reconstruir las canchas de básquet.

"Las escuelas aquí todavía necesitan mucha ayuda para recuperar del huracán, por esta razón me siento tan agradecido por esta asociación con VARIDESK", dijo Barea. "Cuando vuelvo a la escuela donde me crié, me rompe el corazón ver la devastación. Espero que este esfuerzo traiga esperanza a los estudiantes aquí y los anime a seguir su educación. Los escritorios son increíbles, y creo que a los niños les van a encantar. Para mí cuando era un niño, si pudiera haber estado de pie en el aula, habría hecho mucho mejor".

Con la ayuda de CEVA Logistics, VARIDESK donó casi 500 escritorios para estudiantes, maestros y administradores, por un valor de más de $300,000 de productos. El esfuerzo culminó con un campamento de básquet para niños locales y una ceremonia especial para rededicar las escuelas.

"Ha sido espectacular estar aquí en Puerto Rico", dijo McCann. "Los voluntarios, la comunidad, todo el mundo involucrado con nosotros han sido increíbles. La recompensa que mi equipo y yo estamos obteniendo es realmente mucho más grande que sencillamente donar 500 escritorios. Sentimos el corazón, el amor puro y el orgullo de la gente – se trata de estas cosas y el impacto positivo que podemos tener. Muestra una inmensa esperanza después del terrible dolor que sufrió esta comunidad, todo el mundo está aunando esfuerzos para hacer lo correcto y estamos honrados de ser parte de ello".

VARIDESK lanzó su solución de marca registrada de escritorios de pie con ajuste de altura en 2013. El primer producto de su clase, VARIDESK fue creado para promover un espacio de trabajo más saludable y más productivo de forma que fuera sencillo, flexible y fácil de usar. Hoy, VARIDESK es la principal compañía de innovación de espacios de trabajo activos del mundo, creando soluciones económicas de escritorios de pie con ajuste de altura, así como muebles y accesorios de oficina activos que transforman la manera en que las personas y estudiantes trabajan cada día. VARIDESK ha enviado productos a más de 130 países y se utiliza en el 98 por ciento de las compañías de la lista Fortune 500. Más productos VARIDESK se tienen en inventario listos para enviar dentro de las 24 horas, convirtiéndolo en una de las maneras más rápidas y económicas para transformar su espacio de trabajo.

