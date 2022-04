Världens första tvättmaskin med integrerat mikrofiberfilter

– Syntetiska mikrofibrer från tvätt är ett stort, men hanterbart problem. Detta är den första tvättmaskinen med ett integrerat mikrofiberfilter på marknaden, men med tryck från myndigheter och konsumenter kan sådana mikrofiberfilter bli standard om några år. Patentet är öppet, och det borde inte vara mycket som nu står i vägen för att införa krav på denna typ av teknik, säger Per Kristian Ervik, vd för Grundig Norden.

Mikroplast är en av de största källorna till marin nedskräpning i Norden. Det förstör sårbara naturområden och blir en del av näringskedjan. Uppskattningar visar att vi får in oss ca 250 gram mikroplast genom maten vi äter varje år.

– Våra konkurrenter får mer än gärna se lanseringen som en utmaning. Det är hög tid att fler agerar, tillägger Ervik.

Inför krav

Ett antal länder överväger nu att införa ett krav på mikroplastfilter i nya tvättmaskiner. EU arbetar med ett förslag, och som det första landet i världen har Frankrike infört ett krav om att alla nya tvättmaskiner som säljs från 2025 ska ha ett mikroplastfilter.

Nu hoppas Grundig-chefen att de nordiska politikerna ska följa efter.

– Tekniken finns på marknaden, så det är fullt möjligt att genomföra sådan filtrering, men marknaden agerar för långsamt. Vi behöver draghjälp från politikerna för att kunna införa ett krav nu, säger Ervik.

Stort intresse i Norden

I Norden har flera politiska partier i Norge och Danmark förespråkat att mikroplastfilter ska vara ett krav i nya tvättmaskiner.

I juli 2018 skickade bland annat Norge, Sverige, Finland och Island, tillsammans med flera andra europeiska länder, ett brev till Europakommissionen där man bad EU om att påskynda arbetet med att införa ett krav på att tvättmaskiner ska ha ett filter som fångar upp mikroplaster.

Ökande efterfrågan

FiberCatcher® är ett integrerat filter i tvättmaskinen och fångar upp till 90 procent av de syntetfibrer som lossnar från kläder under tvätt. Filtret kopplas bara in när maskinen går på program för syntetiska kläder. Maskinen meddelar när filtret är fullt och redo at leveras för återvinning. Maskinen kommer fortfarande att kunna användas när filtret är fullt, men filtreringen fungerar då inte.

– Vi är övertygade om att produkten kommer bli framgångsrik på den nordiska marknaden, säger Ervik om lanseringen av världens första tvättmaskin med integrerat mikrofiberfilter.

I Sverige er det Power som är återförsäljare av tvättmaskinen med FiberCatcer® från Grundig.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1797272/Grundig.jpg

Logotyp - https://mma.prnewswire.com/media/1797273/Grundig_Logo.jpg

