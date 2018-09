Varroc Lighting Systems augmente ses capacités en matière d'électronique par le biais d'un accord de coentreprise

TIMISOARA, Roumanie, 19 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Varroc Lighting Systems a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de coentreprise avec ELBA, une société privée basée en Roumanie spécialisée dans l'éclairage et l'électronique.

La coentreprise sera axée sur la fabrication de composants électroniques et, compte tenu de l'accroissement continu du contenu électronique des produits d'éclairage, soutiendra considérablement la croissance fructueuse de Varroc Lighting en Europe. La coentreprise sera basée à Timisoara, en Roumanie. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

« Varroc conçoit et développe déjà tous ses composants électroniques et logiciels. L'ajout de l'intégration verticale de la fabrication viendra soutenir notre croissance rentable », a déclaré Stephane Vedie, PDG de Varroc Lighting Systems. « ELBA est reconnu comme un spécialiste de l'éclairage sur le marché européen et nous nous réjouissons d'établir un partenariat fructueux avec eux. »

« Le marché mondial de l'éclairage fait face à de grands changements, où l'intégration de l'électronique est la clé pour répondre aux besoins actuels et futurs du client final », a déclaré Bogdan Cocian, PDG d'ELBA. « Nous sommes impatients de commencer cette nouvelle coentreprise en partenariat avec Varroc afin d'optimiser et d'intégrer de façon verticale notre offre de composants électroniques. »

Le partenariat avec ELBA est la deuxième initiative axée sur l'électronique de Varroc Lighting dans les derniers mois. En juillet, la société a acquis Sa-ba Automotive, un fabricant de petits produits d'éclairage et électroniques basé en Turquie.

Une photo de Vedie et Cocian peut être visualisée à l'adresse : http://bit.ly/VarrocELBAVenture

À propos de Varroc Lighting Systems

Varroc Lighting Systems est un fournisseur mondial leader de solutions d'éclairage innovantes pour automobiles et deux roues. En mettant l'accent sur la sécurité, la mobilité et le style, Varroc Lighting Systems apporte une technologie de pointe pour le marché grand public de l'automobile avec des solutions de haute qualité et compétitives en matière de coût. Basée à Plymouth, Michigan, aux États-Unis, la société compte plus de 7 200 employés dans le monde entier et opère en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Varroc Lighting Systems est un membre clé de la famille Varroc Group d'entreprises de pièces automobiles.

Rendez-vous sur www.varroclighting.com pour plus d'informations.

À propos d'ELBA

Basé à Timisoara, avec près de 100 ans de tradition, ELBA est un fabricant de premier plan en Europe de l'Est spécialisé dans le marché grand public de l'éclairage technique et du secteur automobile.

