Vattenfall et Westinghouse prolongent un précieux partenariat

Un nouvel accord de déclassement présente les capacités du cycle de vie de Westinghouse

SOLNA, Suède, le 17 août 2021 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company et Vattenfall prolongent leur partenariat de longue date dans le domaine de l'énergie nucléaire en menant des activités de déclassement grâce à un nouvel accord. Dans le cadre de l'arrangement, Westinghouse segmentera et éliminera les internes et les cuves sous pression du réacteur à Ringhals 1, un réacteur à eau bouillante, et à Ringhals 2, un réacteur à eau sous pression. Les deux réacteurs ont été construits par Westinghouse et ont livré de l'énergie sans carbone à la Suède et à l'Europe du Nord pendant plus de quatre décennies.

« Westinghouse a une longue expérience du démantèlement sécuritaire des internes des réacteurs et nous sommes impatients de faire profiter notre partenaire de longue date Vattenfall de nos connaissances spécialisées en matière de projets de déclassement complexes et de technologies de pointe éprouvées », a déclaré Sam Shakir, président de Vattenfall. Westinghouse Environmental Services. "Notre organisation suédoise ASEA Atom a construit Ringhals 1, et aujourd'hui Westinghouse a construit Ringhals 2. Grâce à cette entente, nous fermons le cercle et montrons nos capacités du cycle de vie. »

"La mission de Vattenfall est de démanteler et d'éliminer les réacteurs en fin de vie et les autres composants de la même manière qu'ils ont été exploités : sûrs et efficaces. L'accord avec Westinghouse signifie qu'il est clair que les grands composants radioactifs des Ringhals 1 et 2 seront traités", a déclaré Christopher Eckerberg, responsable du démantèlement des installations nucléaires à Vattenfall. "Je suis fier que Vattenfall assume la responsabilité de tout le cycle de vie de l'énergie nucléaire, et je souhaite la bienvenue à Westinghouse en tant que partenaire."

Les ingénieurs de Westinghouse commenceront le processus de démantèlement numériquement avec la modélisation 3D de toutes les coupes et de l'emballage qui seront effectuées sur site. Les travaux sur site sont exécutés par une équipe de techniciens hautement qualifiés de Westinghouse qui ont participé au démantèlement de nombreux réacteurs nucléaires en Europe. Pour les internes du réacteur, ils utiliseront des équipements mécaniques sous-marins télécommandés pour assurer le plus haut degré de sûreté et d'efficacité. Pour les cuves sous pression du réacteur, des technologies de coupe thermique à sec seront utilisées pour la plupart des pièces. Une fois le processus terminé, tous les matériaux seront emballés et éliminés en toute sécurité dans des contenants approuvés.

###

Westinghouse Electric Company est une entreprise pionnière dans le domaine de l'énergie nucléaire et le premier fournisseur de produits et de technologies nucléaires pour les services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée du monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie Westinghouse est à la base d'environ la moitié des centrales nucléaires en exploitation dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.westinghousenuclear.com.

Personne-ressource de Westinghouse : Johan Lövqvist

Téléphone : +46 78 750 73 80

Courriel : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888167/WESTINGHOUSE_ELECTRIC_Logo.jpg

Related Links

www.westinghousenuclear.com

https://www.westinghousenuclear.com/



SOURCE Westinghouse Electric Company