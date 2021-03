Vaxalto Biotherapeutics et Mount Sinai concluent un accord de licence exclusif pour le développement et la commercialisation de nouveaux virus oncolytiques immunothérapeutiques pour le traitement du cancer

NEW YORK, 4 mars 2021 /PRNewswire/ -- Vaxalto Biotherapeutics, Inc. ( www.vaxalto.com ), une société de biotechnologie au stade préclinique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de nouveaux virus oncolytiques immunothérapeutiques, et Mount Sinai Innovation Partners (MSIP), qui fait partie de la Icahn School of Medicine à Mount Sinai, se sont associés pour développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer. Mount Sinai a accordé à Vaxalto une licence mondiale exclusive couvrant la propriété intellectuelle et la technologie liées à une plate-forme oncolytique de virus paramyxovirus aviaire (APMV) et à un nouvel immuno-modulateur ciblant le système lymphatique. Cette technologie est au cœur de l'approche thérapeutique multimodale exclusive de Vaxalto, qui utilise la destruction directe des cellules cancéreuses et l'activation du système vasculaire et immunitaire.

« Nous sommes ravis de nous associer à Mount Sinai pour développer notre nouvelle immunothérapie virale, qui élimine les tumeurs après une administration intra-tumorale et conduit à une protection à long terme contre les récidives du cancer, sur la base d'études animales », a déclaré le Dr Mihaela Skobe, co-fondatrice de Vaxalto et directrice du laboratoire de recherche sur les métastases et le système lymphatique du département des sciences oncologiques de Mount Sinai.

Skobe est rejoint par le Dr Peter Palese et le Dr Adolfo Garcia-Sastre, également de la Icahn School of Medicine de Mount Sinai.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration entre Mount Sinai et Vaxalto, dans un effort pour faire progresser les thérapies potentielles en utilisant une approche novatrice pour traiter une série de cancers », a déclaré le Dr Erik Lium, président de Mount Sinai Innovation Partners et vice-président exécutif et directeur de l'innovation commerciale au Mount Sinai Health System

