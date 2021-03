Vaxalto Biotherapeutics und Mount Sinai schließen exklusiven Lizenzvertrag für die Entwicklung und Vermarktung neuartiger immuntherapeutischer onkolytischer Viren zur Behandlung von Krebserkrankungen

NEW YORK, 4. März 2021 /PRNewswire/ -- Vaxalto Biotherapeutics, Inc. (www.vaxalto.com), ein Biotechnologieunternehmen im präklinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger gentechnisch hergestellter immuntherapeutischer onkolytischer Viren konzentriert, und Mount Sinai Innovation Partners (MSIP), Teil der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, haben sich zusammengeschlossen, um neuartige Krebsimmuntherapien zu entwickeln. Mount Sinai hat eine exklusive, weltweite Lizenz an Vaxalto vergeben, die das geistige Eigentum und die Technologie im Zusammenhang mit einer onkolytischen Virusplattform für Vogelparamyxoviren (APMV) und einem neuartigen Immunmodulator, der auf das lymphatische System abzielt, umfasst. Diese Technologie bildet den Kern des proprietären, multimodalen Therapieansatzes von Vaxalto, der die direkte Zerstörung von Krebszellen sowie die Aktivierung von Gefäßen und des Immunsystems nutzt.

„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem Mount Sinai zur Entwicklung unserer neuartigen viralen Immuntherapie, die nach intra-tumoraler Verabreichung Tumore eliminiert und in Tierstudien zu einem langfristigen Schutz vor einem Wiederauftreten von Krebs führt", sagte Dr. Mihaela Skobe, Mitbegründerin von Vaxalto und Direktorin des Labors für Metastasen- und Lymphforschung am Department of Oncological Sciences des Mount Sinai.

Neben Skobe bilden Dr. Peter Palese und Dr. Adolfo Garcia-Sastre, ebenfalls von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai, das wissenschaftliche Führungsteam von Vaxalto.

„Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit zwischen Mount Sinai und Vaxalto in dem Bestreben, potenzielle bahnbrechende Therapien mit einem neuartigen Ansatz zur Behandlung einer Reihe von Krebsarten voranzutreiben", sagte Dr. Erik Lium, Präsident, Mount Sinai Innovation Partners und Executive Vice President und Chief Commercial Innovation Officer, Mount Sinai Health System

Informationen zu Mount Sinai Innovation Partners

Mount Sinai Innovation Partners (MSIP) ist dafür verantwortlich, die reale Anwendung und Kommerzialisierung von Mount Sinai Entdeckungen und Erfindungen voranzutreiben und die Entwicklung von Forschungspartnerschaften mit der Industrie zu fördern. Unser Ziel ist es, Entdeckungen und Erfindungen in Gesundheitsprodukte und Dienstleistungen umzusetzen, die Patienten und der Gesellschaft zugutekommen. MSIP ist für das gesamte Spektrum der Kommerzialisierungsaktivitäten verantwortlich, die erforderlich sind, um Erfindungen des Mount Sinai zum Leben zu erwecken. Diese Aktivitäten umfassen die Bewertung, Patentierung, Vermarktung und Lizenzierung neuer Technologien, die Forschung, Kooperationen und Partnerschaften mit kommerziellen und gemeinnützigen Einrichtungen, Materialtransfer und Vertraulichkeit, Coaching von Innovatoren, um kommerziell relevante translationale Entdeckungen voranzutreiben, und die aktive Förderung eines Ökosystems des Unternehmertums innerhalb der Mount Sinai Forschungs- und Gesundheitssystemgemeinschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ip.mountsinai.org oder finden Sie MSIP auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Medium, und YouTube.

Informationen zum Mount Sinai Health System

Mount Sinai Health System ist das größte akademische medizinische System in New York City und umfasst acht Krankenhäuser, eine führende medizinische Fakultät und ein ausgedehntes Netz von ambulanten Praxen im Großraum New York. Mount Sinai ist eine nationale und internationale Quelle unübertroffener Bildung, translationaler Forschung und Entdeckung und einer klinischen Führung, die in Zusammenarbeit mit anderen Kliniken dafür sorgt, dass wir die qualitativ hochwertigste Versorgung bieten - von der Prävention bis zur Behandlung der schwersten und komplexesten menschlichen Krankheiten. Das Gesundheitssystem umfasst mehr als 7.200 Ärzte und verfügt über ein robustes und ständig wachsendes Netzwerk von fachübergreifenden Dienstleistungen, darunter mehr als 400 ambulante Praxisstandorte in den fünf Bezirken von New York City, Westchester und Long Island. Das Mount Sinai Hospital ist auf Platz 14 der U.S. News & World Report's „Honor Roll" der Top 20 besten Krankenhäuser des Landes und die Icahn School of Medicine als eine der Top 20 besten medizinischen Schulen des Landes. Die Krankenhäuser des Mount Sinai Health System werden regelmäßig regional nach Fachgebieten bewertet und unsere Ärzte gehören laut U.S. News & World Report zu den besten 1 % aller Ärzte landesweit.

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.mountsinai.org, oder finden Sie Mount Sinai auf Facebook, Twitter und YouTube.

Informationen zu Vaxalto

Vaxalto ist ein Biotechnologie-Unternehmen im präklinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger immuntherapeutischer onkolytischer Viren spezialisiert hat. Mit unserem firmeneigenen, zweigleisigen Ansatz, der die direkte Zerstörung von Krebszellen und die Aktivierung des Immunsystems nutzt, werden die Patienten in eine einzigartige Position gebracht, um den Krebs zu besiegen. Weitere Informationen finden Sie unter www.vaxalto.com .

