Vazyme fait son entrée à la Bourse de Shanghai aujourd'hui

Fondée à Nanjing en 2012, Vazyme développe des technologies et des produits liés aux protéines fonctionnelles, notamment les enzymes, les antigènes et les anticorps, ainsi que des matériaux polymères organiques. S'appuyant sur sa plateforme technologique générique critique exclusive, la société a successivement pénétré dans des domaines d'activité comprenant la recherche biologique, le diagnostic in vitro et la biomédecine. Vazyme est l'une des rares sociétés de R&D innovantes à posséder des capacités indépendantes et contrôlables en matière de développement technologique en amont et de fabrication de produits finis en Chine. La société compte plus de 200 types de recombinases, utilisées dans le cadre de recombinaisons génétiques, de plus de 1 000 types d'antigènes et d'anticorps monoclonaux haute performance. En outre, Vazyme possède plus de 500 produits finis qui ont un large éventail d'applications dans la recherche scientifique, le séquençage à haut débit, le diagnostic in vitro, le développement de produits pharmaceutiques et de vaccins ainsi que la quarantaine animale, entre autres domaines.