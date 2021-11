Vazyme participa da Medica 2021 na Alemanha para acelerar sua expansão no mercado global

À medida que o mundo se prepara para reabrir, soluções de diagnóstico de alta qualidade, rápidas e holísticas para COVID-19 desempenharão um papel crítico na batalha contra o vírus. A Vazyme desenvolveu as suas ferramentas de triagem eficazes - Kit de detecção de SARS-CoV-2 & FLU A/B RT-QPCR para detecção de ácido nucleico e Teste Rápido de SARS-CoV-2 & FLU A/B Ag - para a detecção simultânea de três tipos de vírus que causam a COVID-19, Flu A e Flu B. Os testes são rápidos, confiáveis e capazes de fornecer resultados altamente precisos "enquanto você espera".

A empresa receberá a aprovação da marcação CE para seus kits de detecção de antígeno SARS-CoV-2 (para autoteste) e o kit estará disponível em breve como testes caseiros nos mercados europeus. O Kit de detecção de antígeno em tempo real é capaz de detectar várias variantes da COVID-19, incluindo a variante delta, a forma mais contagiosa do coronavírus.

Ao seguir instruções simples, as pessoas podem fazer um autoteste convenientemente do conforto de sua casa ou de qualquer lugar. A solução de teste rápido e portátil ajuda a prevenir a transmissão assintomática, controlar a disseminação do coronavírus na comunidade e reduzir a pressão sobre os sistemas de saúde locais, identificando rapidamente as pessoas com o maior potencial infeccioso.

O desempenho dos produtos de teste de COVID-19 da Vazyme foi totalmente validado por vários laboratórios europeus credenciados, incluindo Paul Ehrlich Institute, Locus Medicus, Alabiso Lab e outros. A Vazyme está fazendo parceria contínua com instituições acadêmicas, laboratórios e distribuidores de saúde líderes mundiais em mercados internacionais para otimizar as redes de vendas e distribuição localizadas, garantindo que os usuários globais da empresa recebam os testes e cuidados de que precisam.

Como inovadora em tecnologia, a Vazyme vê seu investimento contínuo em P&D de soluções inovadoras como uma prioridade máxima, o que garante a capacidade da empresa no desenvolvimento de novos produtos com tecnologias inovadoras e capacidade de continuar a construir um portfólio de produtos abrangentes para atender às várias necessidades de clientes globais.

Sobre a Vazyme

Fundada em 2012, a Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd é uma das poucas empresas de biotecnologia inovadora com foco em P&D na China, com recursos para o desenvolvimento de tecnologias a montante internamente e para a fabricação de produtos acabados. Com um compromisso contínuo com a inovação e com base em sua plataforma de tecnologia genérica patenteada, a empresa construiu uma rede de negócios que abrange a pesquisa biológica, o diagnóstico in vitro e a biomedicina. A Vazyme desenvolveu oito séries de reagentes de diagnóstico POCT de sua propriedade e materiais de controle relacionados que abrangem as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, a inflamação, a prepotência, as funções gástricas, a autoimunidade, as funções renais, o tratamento de doenças crônicas, bem como das doenças respiratórias.

