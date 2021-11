Vazyme przedstawi swoje najnowsze produkty i rozwiązania do badań w kierunku COVID-19 podczas targów MEDICA 2021

Od początku pandemii, Vazyme nieustannie wprowadzał na rynek serię odczynników do badań w kierunku COVID-19 i powiązanych urządzeń stosowanych w celu wykrywania kwasu nukleinowego, przeprowadzania szybkich testów antygenowych, szybkich testów na obecność przeciwciał oraz szybkich testów na obecność przeciwciał neutralizujących. Produkty Vazyme przyczyniają się do poprawy badań w kierunku COVID-19 w walce przeciwko pandemii dzięki bardziej precyzyjnym, niezawodnym i szybszym wynikom badania. Vazyme dostarcza produkty i rozwiązania do badań w kierunku COVID-19 do wielu krajów i regionów, w tym do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Brazylii i Indonezji, oraz jest dostawcą kluczowych surowców do produkcji ponad 500 mln zestawów do badań w kierunku COVID-19 do producentów tych zestawów na całym świecie.

Vazyme przedstawi kolejne produkty i rozwiązania diagnostyczne w kierunku COVID-19, w tym:

rozwiązane służące do detekcji kwasu nukleinowego,

szybki test antygenowy SARS-CoV-2 Ag,

test antygenowy do samodzielnego stosowania SARS-CoV-2 Ag,

szybki test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 i wirusa grypy typu A i B,

wykrywanie przeciwciał neutralizujących,

itp.

Światowy rynek diagnostyki in vitro odnotował niespotykany wzrost wraz z zapotrzebowaniem na kompleksowe, dokładne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania diagnostyczne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w opracowywaniu rozwiązań w tym obszarze, produkty do diagnostyki in vitro marki Vazyme obejmują wiele specjalizacji, w tym kardiologię, opiekę prenatalną i poporodową, gastroenterologię, nefrologię, choroby zakaźne i pulmonologię dziecięcą.

Oprócz urządzeń diagnostycznych stosowanych w punktach realizacji świadczeń medycznych, jako czołowy dostawca surowców medycznych na rynku wyższego szczebla, Vazyme stawia sobie za cel zapewnienie klientom najlepszych produktów i usług w zakresie surowców medycznych. Jako jeden z kilku innowacyjnych producentów ukierunkowanych na działalność badawczo-rozwojową w Chinach, z potencjałem w zakresie opracowywania technologii początkowych w swoich obiektach i produkcji gotowych wyrobów, Vazyme podtrzymuje wizję poprawy życia ludzi dzięki technologii i skupia się na kontynuacji inwestycji w innowacje technologiczne i produkty wysokiej jakości.

W celu dotarcia do miliardów konsumentów na całym świecie, Vazyme przyspiesza ekspansję na rynkach zagranicznych, koncentrując się na rozwoju rynku europejskiego poprzez budowę działalności lokalnej. Obecnie Vazyme współpracuje z renomowanymi instytucjami naukowymi w celu uruchamiania międzynarodowych laboratoriów i zawiera partnerstwa z czołowymi dystrybutorami wyrobów medycznych i farmaceutyków na rynkach zagranicznych w celu budowy lokalnych sieci sprzedaży i dystrybucji. Vazyme oczekuje, że podczas targów MEDICA 2021 nawiązane zostaną kontakty z kolejnymi międzynarodowymi partnerami.

Założona w 2012 roku spółka Vazyme jest jednym z kilku innowacyjnych producentów ukierunkowanych na działalność badawczo-rozwojową w Chinach, z potencjałem w zakresie opracowywania technologii początkowych w swoich obiektach i produkcji gotowych wyrobów. Przy nieustannym zaangażowaniu w innowacje i w oparciu o autorską zastrzeżoną platformę kluczowych technologii ogólnego zastosowania, spółka zbudowała sieć kontaktów biznesowych obejmującą badania biologiczne, diagnostykę in vitro i biomedycynę. Spółka Vazyme opracowała osiem serii zastrzeżonych odczynników do diagnostyki w punkcie realizacji świadczenia zdrowotnego i powiązane materiały stosowane do kontroli, obejmujące choroby układu krążenia i choroby mózgowo-naczyniowe, choroby zakaźne, czynności układu trawienia, autoimmunologię, funkcje nerek, postępowanie w przypadku chorób przewlekłych jak również choroby układu oddechowego.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie Vazyme http://www.vazyme.com

