Vazyme publie son rapport annuel de 2021 : La société annonce qu'elle poursuivra ses efforts en matière d'innovation technologique et collaborera avec ses partenaires pour créer un avenir meilleur

« L'année 2022 est elle aussi remplie d'occasions et de défis. Nous continuerons de renforcer notre technologie de soins fondée sur la plateforme technologique de protéines. Vazyme s'est consacré à sa mission « Science and Technology Make a Healthier Life » (les sciences et la technologie au service d'une vie plus saine), qui consiste à mettre l'accent sur l'innovation technologique et à élargir continuellement les champs d'application des technologies de soins dans les sciences de la vie, la biomédecine, le diagnostic in vitro, la santé animale et la biologie synthétique pour la santé humaine. Nous sommes déterminés à atteindre les normes les plus élevées en matière de qualité des produits et des services pour nos clients et nos partenaires. Notre réseau d'affaires et nos activités commerciales à l'échelle internationale nous permettent d'être près des marchés locaux, et surtout, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux besoins non satisfaits de nos clients », a déclaré Cao Lin, président et fondateur de Vazyme.

Cette année marque également le dixième anniversaire de Vazyme. Au cours des prochaines années, l'entreprise prévoit d'augmenter ses efforts en matière de recherche et développement et d'innovation, de mettre à niveau et de transformer continuellement ses technologies de base, et d'étendre ses activités au sein de nouveaux secteurs. En tant que l'une des rares entreprises de biotechnologie axées sur la recherche et le développement en Chine, Vazyme est fidèle à son engagement de longue date envers l'innovation technologique. Vazyme a publié plus de 2 000 articles dans les plus grandes revues spécialisées du monde, dont plus de 260 dans CNS (Cell, Nature et Science). En 2022, elle compte quelque 3 000 employés, dont 27 % font partie de l'équipe de recherche et développement.

« Dans les années à venir, nous continuerons à progresser dans nos activités principales et à nous développer dans de nouveaux domaines. Je pense que la demande du marché concernant la COVID-19 et d'autres produits et instruments de détection connexes continuera d'être forte. Pendant la pandémie, la Chine est demeurée l'un des plus importants fournisseurs de produits de dépistage de la COVID-19, a expliqué Cao Lin Outre nos activités de dépistage mises sur pied dans le contexte de la pandémie, nous développerons d'autres produits classiques de dépistage. Lorsque la prévention et le contrôle de la pandémie seront maîtrisés, il y aura de nouvelles demandes pour des produits de dépistage. Au cours des prochaines années, nous nous concentrerons sur le développement de ces produits ».

Vazyme peut non seulement offrir des outils de dépistage de la COVID-19 et d'autres matériaux et produits connexes, mais aussi bon nombre de produits et solutions associées à l'industrie des sciences de la vie pour les universités, les laboratoires et les centres de recherche et développement connexes, comme des réactifs de recherche scientifique, des kits de préparation de bibliothèques de séquençage à haut débit et des solutions de diagnostic moléculaire. Vazyme dispose actuellement de plus de 200 types de recombinases de génie génétique, de plus de 1 000 types d'antigènes de haute performance, d'anticorps monoclonaux et d'autres matières premières clés, ainsi que de plus de 600 produits finis.

Conformément au slogan du dixième anniversaire de l'entreprise, « Together for a Better Future » (ensemble pour un meilleur avenir), Vazyme vise à se rapprocher de ses partenaires pour favoriser un avenir meilleur. À l'avenir, l'entreprise prévoit de fournir des produits et solutions plus efficaces, de contribuer à l'amélioration de l'efficacité de la recherche et du développement pour ses partenaires, de réaliser davantage de percées scientifiques et de se consacrer à sa mission « Science and Technology Make a Healthier Life ».

