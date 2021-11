Vazyme stellt auf der MEDICA 2021 seine neuesten Produkte und Lösungen für Covid-19-Tests vor

DÜSSELDORF, Deutschland, 3. November 2021 /PRNewswire/ -- Das chinesische Biotechnologieunternehmen Nanjing Vazyme Biotech Co., Ltd (Vazyme) wird seine fortschrittlichen Covid-19-Testprodukte und -Lösungen in Halle 3 Stand F 94 auf der MEDICA 2021, der weltweit führenden Fachmesse für den medizinischen Sektor, in der Messe Düsseldorf (Deutschland) vom 15. bis 18. November ausstellen. Die Veranstaltung bietet den Besuchern eine breite Palette innovativer medizinischer Produkte und Lösungen, begleitet von Ideenaustausch und Expertendialogen in Fachforen, um die Trends der Gesundheitsbranche besser zu verstehen.